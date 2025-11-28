Doppelgänger: Influencer sieht aus wie Echnaton

Echnaton (ursprünglich Amenhotep IV.) war ein Pharao der 18. Dynastie des Neuen Reiches, der etwa 1353-1336 v. Chr. regierte und als erster Herrscher einer Hochkultur den monotheistischen Kult der Sonnenscheibe Aten einführte. Er verlegte die Hauptstadt von Theben nach der neu gegründeten Stadt Achet-Aton (heute Amarna), verfolgte die alten Götterkulte und ließ deren Tempel schließen, weshalb er nach seinem Tod als „Ketzerkönig“ verdammt und seine Reformen unter Tutanchamun und Haremhab rückgängig gemacht wurden.