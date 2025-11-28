Kreuzfahrt-Horror: Passagier stürzt von Schiff

Schiff hat inzwischen angelegt

Ein Sprecher der Küstenwache erklärte, dass zum Zeitpunkt des Unglücks noch keine Informationen über die Umstände des Sturzes vorlagen. Die Suche wurde am Freitagmorgen fortgesetzt, unterstützt durch weitere Hubschrauber der Guardia Civil und das Patrouillenboot Río Guadiato von La Palma. Die „Marella Explorer 2“ legte in Santa Cruz de Tenerife an, während die Suchmaßnahmen weiterlaufen. Bisher konnte der Passagier nicht gefunden werden.