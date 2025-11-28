Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach US-Zöllen

Die Schweizer Wirtschaft ist im Schrumpfmodus

Wirtschaft
28.11.2025 11:04
Der Blick auf das Matterhorn in den Schweizer Alpen
Der Blick auf das Matterhorn in den Schweizer Alpen(Bild: Tomas Marek - stock.adobe.com)

Die Zölle von US-Präsident Donald Trump gegen die Schweiz haben im dritten Quartal wie erwartet deutliche Spuren hinterlassen.

0 Kommentare

Bei unseren Schweizer Nachbarn setzt sich die Verlangsamung in der Wirtschaft mit beschleunigtem Tempo fort. Ablesen lässt sich das am Bruttoinlandsprodukt (BIP), das auf bereinigter Basis zum Vorquartal um 0,5 Prozent geschrumpft ist. Damit bestätigt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag die vor zwei Wochen abgegebene Schnellschätzung.

Insbesondere das chemisch-pharmazeutische Gewerbe habe von Juli bis September mit minus 7,9 Prozent einen deutlichen Rückgang verbucht, hieß es. Die Entwicklung in dem Bereich sei aber vor dem Hintergrund von Vorzieheffekten in den Quartalen davor zu sehen. In Erwartung von US-Zöllen waren die Lager stark aufgestockt worden; entsprechend schossen die Exporte in die Höhe.

Lesen Sie auch:
Zölle sinken nun
USA und Schweiz einigen sich im Handelsstreit
15.11.2025
Bei uns sind‘s 4%
Nur 0,2 Prozent! Kaum Inflation in der Schweiz
02.10.2025

Die Exporte der chemisch-pharmazeutischen Industrie machen den Löwenanteil der Schweizer Exporte aus – im Jahr 2024 etwa bestritten sie 52 Prozent davon. Bereits im zweiten Quartal war das Wachstum auf magere 0,2 Prozent geschrumpft, nachdem im ersten Jahresviertel noch ein Plus von 0,8 Prozent zu Buche gestanden war.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Migranten, die „den inneren Frieden untergraben“, solle die Staatsbürgerschaft entzogen werden, ...
Neue Verschärfungen
Trump will Migration aus „Dritter Welt“ aussetzen
Ein Freiwilliger verteilt Hilfsgüter. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist enorm.
Mindestens 128 Tote
Wolkenkratzer in Hongkong brennen immer noch
Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
180.363 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
147.341 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
135.230 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Außenpolitik
„Kann Angriff auf Europa schriftlich ausschließen“
621 mal kommentiert
Russlands Präsident Wladimir Putin kann einen Angriff gegen Europa laut eigener Aussage ...
Mehr Wirtschaft
Nach US-Zöllen
Die Schweizer Wirtschaft ist im Schrumpfmodus
Erste Verkäufe fix
Das Land leert jetzt sein umstrittenes Sektlager
Handel unter Druck
Black Friday für Österreich „mehr Fluch als Segen“
Krone Plus Logo
Stadion-Deal
Wie Austria Wien mit Orbáns Freund verhandelte
OK für Sanierungsplan
Haka Küche kann nach der Pleite weitermachen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf