Die Schweizer Wirtschaft ist im Schrumpfmodus

Die Zölle von US-Präsident Donald Trump gegen die Schweiz haben im dritten Quartal wie erwartet deutliche Spuren hinterlassen.
Bei unseren Schweizer Nachbarn setzt sich die Verlangsamung in der Wirtschaft mit beschleunigtem Tempo fort. Ablesen lässt sich das am Bruttoinlandsprodukt (BIP), das auf bereinigter Basis zum Vorquartal um 0,5 Prozent geschrumpft ist. Damit bestätigt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag die vor zwei Wochen abgegebene Schnellschätzung.
Insbesondere das chemisch-pharmazeutische Gewerbe habe von Juli bis September mit minus 7,9 Prozent einen deutlichen Rückgang verbucht, hieß es. Die Entwicklung in dem Bereich sei aber vor dem Hintergrund von Vorzieheffekten in den Quartalen davor zu sehen. In Erwartung von US-Zöllen waren die Lager stark aufgestockt worden; entsprechend schossen die Exporte in die Höhe.
Die Exporte der chemisch-pharmazeutischen Industrie machen den Löwenanteil der Schweizer Exporte aus – im Jahr 2024 etwa bestritten sie 52 Prozent davon. Bereits im zweiten Quartal war das Wachstum auf magere 0,2 Prozent geschrumpft, nachdem im ersten Jahresviertel noch ein Plus von 0,8 Prozent zu Buche gestanden war.
