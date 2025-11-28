Tigerkatze „Luna“ in Oberwaltesdorf angeschossen

300 Meter voller Schmerz

Die Erstuntersuchung im Tiermedizinischen Zentrum Teesdorf (NÖ) brachte Gewissheit. Eine frische Wunde in der Kniefalte, ein Röntgenbild mit metallischem Fremdkörper. „Luna“ wurde noch am selben Tag notoperiert. Die Chirurgen fanden ein kleinkalibriges Projektil, vermutlich aus einer Luftdruckwaffe, tief im Knie der Katze.

Die Ärzte schätzen, dass „Luna“ maximal 200 bis 300 Meter von ihrem Zuhause entfernt angeschossen wurde. Mit dem zerschossenen Knie hätte sie einen längeren Weg nicht überstanden. Nur die schnelle Reaktion rettete ihr Leben. Andere Katzen hatten leider nicht so viel Glück. „Luna“ ist nicht der erste Fall in Oberwaltersdorf.