Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schock für Lenker (23)

Sekundenschlaf: Transporter auf A12 überschlagen

Tirol
28.11.2025 11:33
Der Transporter kam am Dach liegend zum Stillstand.
Der Transporter kam am Dach liegend zum Stillstand.(Bild: ZOOM Tirol)

Spektakulärer Unfall Freitagfrüh auf der Inntalautobahn (A12) im Tiroler Unterland: Aufgrund eines Sekundenschlafs verlor der Lenker eines Transporters die Kontrolle. Das Fahrzeug krachte gegen die Leitschiene und überschlug sich daraufhin durch die Wucht des Aufpralls. Am Dach liegend, kam es schließlich zum Stillstand. Der Fahrer hatte Glück im Unglück!

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Unfall laut Polizei gegen 6.15 Uhr auf der A12 bei Wiesing im Tiroler Bezirk Schwaz. Der 23-jährige Einheimische sei mit dem Kleintransporter in Richtung Innsbruck unterwegs gewesen, als er laut eigenen Angaben aufgrund eines Sekundenschlafs im Bereich der Ausfahrt Wiesing rechts von der Fahrbahn abkam.

Zitat Icon

Der Kleintransporter schlitterte am Dach liegend weiter und kam nach circa 60 Metern am Grünstreifen links neben der Überholspur zum Stillstand.

Die Ermittler

Das Fahrzeug krachte zunächst gegen die Leitschiene und überschlug sich dann aufgrund der Wucht des Aufpralls. „Der Kleintransporter schlitterte am Dach liegend weiter und kam nach circa 60 Metern am Grünstreifen links neben der Überholspur zum Stillstand“, heißt es vonseiten der Ermittler.

Aufgrund des Einsatzes kam es im aufkommenden Frühverkehr zu Behinderungen.
Aufgrund des Einsatzes kam es im aufkommenden Frühverkehr zu Behinderungen.(Bild: ZOOM Tirol)

Unfalllenker kam mit Schrecken davon
Der Unfalllenker, der sich alleine im Fahrzeug befand, konnte sich eigenständig aus dem Wrack befreien. Er kam mit dem Schrecken davon, blieb offenbar unverletzt. Zur weiteren Abklärung sei er jedoch mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert worden. Am Kleintransporter entstand laut Polizei Totalschaden.

Lesen Sie auch:
Gesucht wird derzeit eine Lenkerin, die in Jenbach in Tirol mit ihrem Pkw eine 38-Jährige ...
Frau (38) verletzt
Nach Kollision auf Schutzweg: Lenkerin gesucht
28.11.2025
Auf Gegenspur geraten
Unfall mit drei Pkw: Auto landete im Straßengraben
27.11.2025

Im Einsatz standen die Autobahnpolizei Wiesing, die Feuerwehr Kramsach, das Rote Kreuz und der Asfinag-Streckendienst.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Migranten, die „den inneren Frieden untergraben“, solle die Staatsbürgerschaft entzogen werden, ...
Neue Verschärfungen
Trump will Migration aus „Dritter Welt“ aussetzen
Ein Freiwilliger verteilt Hilfsgüter. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist enorm.
Mindestens 128 Tote
Wolkenkratzer in Hongkong brennen immer noch
Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
180.363 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
147.341 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
135.230 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Außenpolitik
„Kann Angriff auf Europa schriftlich ausschließen“
621 mal kommentiert
Russlands Präsident Wladimir Putin kann einen Angriff gegen Europa laut eigener Aussage ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf