Sekundenschlaf: Transporter auf A12 überschlagen

Unfalllenker kam mit Schrecken davon

Der Unfalllenker, der sich alleine im Fahrzeug befand, konnte sich eigenständig aus dem Wrack befreien. Er kam mit dem Schrecken davon, blieb offenbar unverletzt. Zur weiteren Abklärung sei er jedoch mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert worden. Am Kleintransporter entstand laut Polizei Totalschaden.