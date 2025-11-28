Altersteilzeit nutzt Potenzial nicht optimal

Im Vorjahr zahlte das Arbeitsmarktservice (AMS) fast 600 Millionen Euro an Altersteilzeitgeld aus. Die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer begannen zum frühestmöglichen Zeitpunkt – Frauen mit 57,5 und Männer mit 60 Jahren – und beendeten die Altersteilzeit mit dem Pensionsantrittsalter. In Anspruch nehmen können sie die Beschäftigten, die noch keinen Pensionsanspruch haben. Eine Auswertung nach Branchen zeigte, dass die Möglichkeit vor allem in der öffentlichen Verwaltung, im Gesundheits- und Sozialwesen und bei Finanz- und Versicherungsdienstleistungen genutzt wurde.