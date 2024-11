Schwerer Unfall mit Schlepper und der Polizei

In der Nacht auf Donnerstag startete in Ungarn ein Komplize einer Schleuserbande seine nächste Flüchtlingstour. Mit drei Syrern in einem silbernen Mercedes fuhr er los. Das Ziel war Österreich. Lange bevor der Schlepper in Grenznähe kam, fiel der illegale Transport bereits Beamten der länderübergreifenden Operation Fox auf. Die Spezialeinheit nahm die Verfolgung auf. Der Täter gab Vollgas, in Nikitsch raste er schließlich über die Grenze.