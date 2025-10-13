Selenskyj würde Trump für Nobelpreis nominieren

Kreml: Raketen könnten Atomsprengköpfe tragen

Er denke, er werde mit der russischen Regierung darüber sprechen, das habe er auch Selenskyj mitgeteilt, sagte Trump. Die Lieferung von Tomahawks sei „ein neuer Schritt der Aggression“. „Ich möchte, dass der Krieg beendet wird. Wollen sie (die Russen), dass Tomahawks in ihre Richtung fliegen? Ich glaube nicht.“ Zuvor hatte Selenskyj gesagt, mit Trump über die Luftverteidigung und Widerstandsfähigkeit der Ukraine gesprochen zu haben. „Präsident Trump ist über alles, was passiert, gut informiert. Wir haben vereinbart, unseren Dialog fortzusetzen, und unsere Teams treffen ihre Vorbereitungen.“