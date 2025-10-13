Vorteilswelt
Unter dieser Bedingung

Selenskyj würde Trump für Nobelpreis nominieren

Außenpolitik
13.10.2025 06:40
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump(Bild: krone.tv )

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj würde US-Präsident Donald Trump für den Friedensnobelpreis im nächsten Jahr nominieren. Voraussetzung sei, dass er Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin ausübe und ihn stoppe. Die Vereinbarung im Nahen Osten sei ein „echter Erfolg“.

Dieser sende der Ukraine Signale und spende Hoffnung. „Und ich hoffe, dass er (Trump) die gleichen Instrumente noch stärker nutzen wird, um Druck auf (Kremlchef Wladimir) Putin auszuüben, seinen Krieg in der Ukraine zu beenden“, sagte Selenskyj zum US-Sender Fox News. Wenn der Krieg im Nahen Osten gestoppt werden könne, „dann können sicher auch andere Kriege gestoppt werden – einschließlich des russischen Kriegs“.

Wie berichtet, erwägt Trump derzeit, der Ukraine die Langstreckenraketen Tomahawks zu liefern. „Sie hätten gerne Tomahawks. Das ist ein Schritt nach vorne“, sagte er am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in Washington. In den vergangenen Wochen hatte Selenskyj das Weiße Haus immer wieder um diese Raketen gebeten. Sie haben eine maximale Reichweite von 2500 Kilometern und würden es der ukrainischen Armee ermöglichen, Ziele wie Ölraffinerien auch im asiatischen Teil Russlands zu beschießen.

Die ukrainische NATO-Botschafterin hat vorgeschlagen, dass die europäischen Verbündeten Waffen ...
Wegen Reichweite
NATO-Botschafterin: Europa soll US-Waffen kaufen
09.10.2025
Sonst keine Tomahawks
Trump verlangt Infos zu Einsatz von Ukrainern
07.10.2025
Entscheidung gefallen
Darum bekam Trump nicht den Friedensnobelpreis
10.10.2025

Kreml: Raketen könnten Atomsprengköpfe tragen
Er denke, er werde mit der russischen Regierung darüber sprechen, das habe er auch Selenskyj mitgeteilt, sagte Trump. Die Lieferung von Tomahawks sei „ein neuer Schritt der Aggression“. „Ich möchte, dass der Krieg beendet wird. Wollen sie (die Russen), dass Tomahawks in ihre Richtung fliegen? Ich glaube nicht.“ Zuvor hatte Selenskyj gesagt, mit Trump über die Luftverteidigung und Widerstandsfähigkeit der Ukraine gesprochen zu haben. „Präsident Trump ist über alles, was passiert, gut informiert. Wir haben vereinbart, unseren Dialog fortzusetzen, und unsere Teams treffen ihre Vorbereitungen.“

Ich möchte, dass der Krieg beendet wird. Wollen sie (die Russen), dass Tomahawks in ihre Richtung fliegen? Ich glaube nicht.

US-Präsident Donald Trump will den nächsten Krieg beenden.

Der Kreml sprach angesichts einer möglichen Lieferung von Tomahawks von einer Eskalation. „Stellen Sie sich vor: Eine Langstreckenrakete wird gestartet und fliegt, und wir wissen, dass es sich um eine Atomrakete handeln könnte. Was sollte die Russische Föderation denken? Wie sollte Russland reagieren? Militärexperten im Ausland sollten das verstehen“, sagte Sprecher Dmitri Peskow am Sonntag.

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
