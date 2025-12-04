Wunderheilung! Sintschnig bereit für die U20-WM

Weit müssen Österreichs U20-Eishockeycracks dieses Jahr nicht reisen – die B-WM ab Sonntag steigt im slowenischen Bled. Derzeit bereitet sich das Team unter dem Villacher Headcoach Philipp Pinter in Ferlach aufs Event vor. Toptalent Sintschnig wurde gerade noch fit. Neun Cracks werden am Freitag ausgesiebt, Pinter analysierte für die „Krone“ seine Kärntner Kandidaten.
Auf geht’s! In Ferlach bereitet sich Österreichs U20-Nationalteam im Eishockey gerade auf die B-WM in Bled (Slowenien) ab Sonntag vor. Bei den Testspielen ließ die Truppe des Villacher Chefcoaches Philipp Pinter auf den 4:2-Sieg gegen Slowenien gestern ein 3:4 nach Verlängerung gegen Norwegen folgen. Auf Pinter wartet noch eine harte Aufgabe – er muss heute vorm WM-Start noch neun Cracks aussortieren. Für die „Krone“ stellt er seine Kärntner und Spieler der Kärntner Klubs im Kader vor.
