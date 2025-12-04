Wunderheilung! Sintschnig bereit für die U20-WM

Auf geht’s! In Ferlach bereitet sich Österreichs U20-Nationalteam im Eishockey gerade auf die B-WM in Bled (Slowenien) ab Sonntag vor. Bei den Testspielen ließ die Truppe des Villacher Chefcoaches Philipp Pinter auf den 4:2-Sieg gegen Slowenien gestern ein 3:4 nach Verlängerung gegen Norwegen folgen. Auf Pinter wartet noch eine harte Aufgabe – er muss heute vorm WM-Start noch neun Cracks aussortieren. Für die „Krone“ stellt er seine Kärntner und Spieler der Kärntner Klubs im Kader vor.