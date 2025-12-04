Mega-Zoff! Schmeißt Sabrina beim Forsthaus hin?

Mega-Zoff im Forsthaus! Bei Daniel und Sabrina hing der Haussegen schief. Sogar so schief, dass die Blondine überlegte, das Handtuch aufs „Forsthaus Rampensau“ zu schmeißen ...
Echte Fans von „Forsthaus Rampensau“ wissen: Auch wenn Sabrina und Daniel einmal liiert waren, wirklich miteinander auskommen können die beiden nicht. Und während sich die beiden zuletzt noch mit kleinen Sticheleien gegenseitig auf die Palme brachten, eskalierte die Situation in der neuesten Folge der ATV-Show endgültig.
„Ich fang gleich an zu weinen“
Denn schon während des aktuellen Spiels kochten die Emotionen hoch. Der Grund: Während Sabrina versuchte, ein Rechenbeispiel zu lösen, hörte Daniel einfach nicht zu. Zu viel des Guten. „Ich fang gleich an zu weinen“, jammerte die Influencerin.
Zurück im Forsthaus eskalierte die Situation weiter: Gegenseitige Vorhaltungen und Zickereien schaukelten die aggressive Stimmung immer weiter auf.
Und als Daniel schließlich schimpfte: „Kannst du nix Simples absolvieren?“, sah Sabrina einfach nur noch Rot. „Kann ich gehen? Kann ich wirklich gehen? Ich bin wirklich wütend“, erklärte sie und stürmte wutentbrannt aus dem Interview mit ihrem Ex.
Schmeißt Sabrina hin?
Und auch, wenn die erste Wut zwischen Daniel und Sabrina kurzzeitig wieder verraucht war, kochte die Stimmung spätestens beim „Großen Absägen“ wieder hoch. Wer hatte denn nun das Bummerl? Und wer traf denn wirklich die Entscheidungen beim „Großen Absägen“. „Bitte, halt du einfach die Fresse“, zickte Sabrina Daniel an.
Die Chancen auf Versöhnung? Die stehen wohl eher schlecht. Denn auch nach dem „Großen Absägen“ gingen die Zickereien zwischen Daniel und Sabrina munter weiter. „Sabrina, du gehst mir schon so am Oarsch die ganze Zeit“, schimpfte Daniel.
Und Sabrina? Die hatte die Nase ebenso gestrichen voll von ihrem Teampartner und Ex-Freund: „Ich überleg, ob ich freiwillig geh, ich kann nicht mehr mit dem Menschen, ich hasse ihn schön langsam“, schluchzte sie.
Ob sich Daniel und Sabrina wieder zusammenraufen? Und wer zieht beim „Raus-rein-Spiel“ den Kürzeren? Das alles sieht man nächste Woche bei „Forsthaus Rampensau“, wie immer donnerstags ab 20:15 Uhr auf ATV und JOYN.
