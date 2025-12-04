Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drama und Tränen

Mega-Zoff! Schmeißt Sabrina beim Forsthaus hin?

Adabei
04.12.2025 22:00
Sabrina hatte die Nase voll von Daniel – und stürmte wutentbrannt aus einem Interview.
Sabrina hatte die Nase voll von Daniel – und stürmte wutentbrannt aus einem Interview.(Bild: Screenshot ATV)

Mega-Zoff im Forsthaus! Bei Daniel und Sabrina hing der Haussegen schief. Sogar so schief, dass die Blondine überlegte, das Handtuch aufs „Forsthaus Rampensau“ zu schmeißen ...

0 Kommentare

Echte Fans von „Forsthaus Rampensau“ wissen: Auch wenn Sabrina und Daniel einmal liiert waren, wirklich miteinander auskommen können die beiden nicht. Und während sich die beiden zuletzt noch mit kleinen Sticheleien gegenseitig auf die Palme brachten, eskalierte die Situation in der neuesten Folge der ATV-Show endgültig.

„Ich fang gleich an zu weinen“
Denn schon während des aktuellen Spiels kochten die Emotionen hoch. Der Grund: Während Sabrina versuchte, ein Rechenbeispiel zu lösen, hörte Daniel einfach nicht zu. Zu viel des Guten. „Ich fang gleich an zu weinen“, jammerte die Influencerin.

Wie war das nochmal mit den LKWs und der Ladung? Sabrina verzweifelt an der Aufgabe – und ihrem ...
Wie war das nochmal mit den LKWs und der Ladung? Sabrina verzweifelt an der Aufgabe – und ihrem Teampartner Daniel.(Bild: Screenshot ATV)

Zurück im Forsthaus eskalierte die Situation weiter: Gegenseitige Vorhaltungen und Zickereien schaukelten die aggressive Stimmung immer weiter auf.

Und als Daniel schließlich schimpfte: „Kannst du nix Simples absolvieren?“, sah Sabrina einfach nur noch Rot. „Kann ich gehen? Kann ich wirklich gehen? Ich bin wirklich wütend“, erklärte sie und stürmte wutentbrannt aus dem Interview mit ihrem Ex.

Schmeißt Sabrina hin?
Und auch, wenn die erste Wut zwischen Daniel und Sabrina kurzzeitig wieder verraucht war, kochte die Stimmung spätestens beim „Großen Absägen“ wieder hoch. Wer hatte denn nun das Bummerl? Und wer traf denn wirklich die Entscheidungen beim „Großen Absägen“. „Bitte, halt du einfach die Fresse“, zickte Sabrina Daniel an. 

Die Chancen auf Versöhnung? Die stehen wohl eher schlecht. Denn auch nach dem „Großen Absägen“ gingen die Zickereien zwischen Daniel und Sabrina munter weiter. „Sabrina, du gehst mir schon so am Oarsch die ganze Zeit“, schimpfte Daniel.

(Bild: Screenshot ATV)

Und Sabrina? Die hatte die Nase ebenso gestrichen voll von ihrem Teampartner und Ex-Freund: „Ich überleg, ob ich freiwillig geh, ich kann nicht mehr mit dem Menschen, ich hasse ihn schön langsam“, schluchzte sie.

Lesen Sie auch:
Bei Linda und Ferry geht es im Whirlpool zur Sache.
Noch jugendfrei?
Das „Forsthaus Rampensau“ wird zum Softporno!
27.11.2025
Rampensäue rätseln:
Hatte OnlyFans-Model Linda Sex am Forsthaus-Klo?
20.11.2025
„Bissi leiser, bitte“
Sabrina landet mit „Danny-Bär“ im Forsthaus-Bett
13.11.2025

Ob sich Daniel und Sabrina wieder zusammenraufen? Und wer zieht beim „Raus-rein-Spiel“ den Kürzeren? Das alles sieht man nächste Woche bei „Forsthaus Rampensau“, wie immer donnerstags ab 20:15 Uhr auf ATV und JOYN.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Lego-Porträts von George Washington und Donald Trump befinden sich im Green Room, der als ...
Opulente Weihnachten
51 Bäume und Lego-Kunst: Melania schmückt Amtssitz
Was für eine süße Überraschung! Sienna Miller ließ unter ihrem transparenten Babydoll-Kleid ...
Schwanger mit 43
Sienna Miller zeigt Babybauch im sexy Nackt-Dress
Laut Annette Frier gibt es immer noch nicht genügend Rollenangebote für Schauspielerinnen über ...
Frauen benachteiligt
Frier kritisiert deutsche Fernsehlandschaft
Präsident Trump begnadigt Truthahn „Gobble“ im Rosengarten des Weißen Hauses
Von Trump begnadigt
„Gobble“ & „Waddle“ dürfen weiter watscheln
Im Nationalmuseum in Breslau hängt ein Porträt aus dem 17. Jahrhundert, das Hollywoodstar Robert ...
Mysteriöse Zeitreise?
Zeigt das 300 Jahre alte Gemälde Robert De Niro?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.688 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
138.635 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
129.944 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Adabei
Drama und Tränen
Mega-Zoff! Schmeißt Sabrina beim Forsthaus hin?
Teenie-Kultband ist da
Backstreet Boys: Punktlandung in Schladming
Bietet Hater Paroli
Sarah Engels wehrt sich gegen bösen Dekolleté-Diss
Liebes-Geheimnis!
Das haben Kelce & Swift mit den Clooneys gemeinsam
„Lassen mich nicht“
Darum möchte Pam Anderson lieber Hyytiäinen heißen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf