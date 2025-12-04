Heftiger Sturz! Helm fliegt weg, ORF-Duo betroffen

Heftiger Schreckmoment bei der Abfahrt in Beaver Creek! Der Slowene Rok Ažnoh kam mit der Startnummer 58 zu Sturz, schlitterte mit hoher Geschwindigkeit in die Fangnetze und verlor dabei sogar seinen Helm.
Sportlich war das Rennen da längst entschieden: Ski-Dominator Marco Odermatt holte beim Abfahrts-Auftakt den Sieg, Vincent Kriechmayr wurde als bester Österreicher starker Fünfter.
Bis zum späten Starterfeld war das Rennen ohne größere Zwischenfälle über die Bühne gegangen. Doch dann verlor der 23-jährige Ažnoh – 2023 Juniorenweltmeister in der Abfahrt von St. Anton – die Kontrolle und krachte ungebremst in die Fangnetze. Das Rennen wurde unterbrochen.
„Eine der schnellsten Passagen der ganzen Strecke“
Experte Hans Knauß zeigte sich im ORF hörbar mitgenommen. Auch Moderator Rainer Pariasek stockte der Atem. „Das ist eine sehr schnelle Passage. Das ist eine Stelle, wo es leider schon schwere Stürze gegeben hat. Eine der schnellsten Passagen der ganzen Strecke“, so Knauß.
Auf den Bildern war auch zu sehen, wie Ažnohs Helm weggeschleudert wurde. Der Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.
Bleibt zu hoffen, dass Ažnoh dennoch glimpflich davongekommen ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.