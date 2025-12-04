Heftiger Sturz! Helm fliegt weg, ORF-Duo betroffen

„Eine der schnellsten Passagen der ganzen Strecke“

Experte Hans Knauß zeigte sich im ORF hörbar mitgenommen. Auch Moderator Rainer Pariasek stockte der Atem. „Das ist eine sehr schnelle Passage. Das ist eine Stelle, wo es leider schon schwere Stürze gegeben hat. Eine der schnellsten Passagen der ganzen Strecke“, so Knauß.