Teenie-Kultband ist da

Backstreet Boys: Punktlandung in Schladming

Adabei Österreich
04.12.2025 21:37
Für drei Konzerte sind die Backstreet Boys beim Ski-Opening in Schladming – am Donnerstag fand ...
Für drei Konzerte sind die Backstreet Boys beim Ski-Opening in Schladming – am Donnerstag fand die erste Probe statt.

Die Backstreet Boys in Österreich: AJ, Brian, Nick, Howie und Kevin – 248 Jahre geballte Pop-Geschichte. Seit Donnerstagabend sind sie da und bereit, bei den Fans in Schladming Kreischalarm auszulösen. Veranstalter Klaus Leutgeb freut sich über die fünf Jungs der Teenie-Kultband. 

Sämtliche Beteiligten waren zu Stillschweigen verpflichtet, doch dann war es am Donnerstag fix. Kurz nach Mittag waren die Backstreet Boys, via Frankfurt, in die Steiermark unterwegs, um beim Ski-Opening Schladming von Veranstalter Klaus Leutgeb empfangen zu werden.

Der Soundcheck war für kurz nach 18 Uhr angesetzt, die fünf Herren (gemeinsam sind sie flotte 248 Jahre alt), trotz heftigem Jetlag, zu allem bereit. Sie sind halt echte Zirkuspferde – und das schon seit 1993 ...

Die Boys sind heute längst Männer: Anfang der 1990er surften sie auf der Welle der Boybands ...
Die Boys sind heute längst Männer: Anfang der 1990er surften sie auf der Welle der Boybands ordentlich mit.(Bild: APA-Images / dpa Picture Alliance / Fryderyk Gabowicz)

Ab Ende Dezember wieder in Las Vegas
Howie, AJ, Brian, Nick und Kevin haben seither über 130 Millionen Tonträger verkauft, einige Exzesse (eben echte „Rockstars“), Trennungen und Wiedervereinigungen hinter sich. Und so wunderte es nicht, dass sie 2021 den Band-30er locker schafften. So wie ihre Konzerte in „The Sphere“, der spektakulären Eventhalle in Las Vegas, wo sie ab 26. Dezember wieder auftreten werden.

Seit 1993 treten BSB gemeinsam auf
Seit 1993 treten BSB gemeinsam auf(Bild: APA-Images / dpa Picture Alliance / Fryderyk Gabowicz)

Davor gilt’s für die Plattenmillionäre und Teenie-Idole ganzer Generationen drei Tage en suite im Planai Stadion abzuliefern. „Nix, was die nicht aus dem Ärmel schütteln könnten“, ist sich Leutgeb sicher.

Novum in Schladming: Der hohe Frauenanteil
50.000 sind beim Ski-Opening in Schladming dabei, der Großteil Frauen – was sich auch in der Region bemerkbar macht. Stolze 81 Prozent der verkauften Tickets gingen an das weibliche Geschlecht im Alter zwischen 32 und 48 Jahren. Auch das Angebot wurde an die Kundschaft angepasst.

Die riesige Bühne im Zielstadion der Planai wird am Freitag beben.
In Schladming
Für die Boys-Fans: Aperol und Prosecco statt Bier
04.12.2025

Das Interesse an den Boys ist jedenfalls auch bei den Medien gewaltig – laut Pressechefin Kerstin Pröll sind 250 Journalisten von 150 Medien aus ganz Europa akkreditiert.

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
