Darum bekam Trump nicht den Friedensnobelpreis

Tüftlerin Lobnig rudert in fremden Booten um Gold
Bei der Küsten-EM
Donald Trump brachte sich selbst seit Monaten ins Gespräch um den Friedensnobelpreis. Krone+ klärt alle wichtigen Fragen um den prestigeträchtigen Award und zeigt auf, warum der US-Präsident nicht berücksichtigt wurde.
Am heutigen Freitag wurde zum 106. Mal der Friedensnobelpreis vergeben. Seit 1901 werden Personen oder Organisationen so für ihre Bemühungen um Frieden geehrt. Mit María Corina Machado aus Venezuela setzte sich eine Politikerin durch, die sich seit Jahren für freie Wahlen, Menschenrechte und unabhängige Justiz einsetzt. Krone+ klärt alle wichtigen Fragen rund um den Preis:
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.