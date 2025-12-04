Streiks sind beendet, nun Hoffen auf „faire Löhne“

Man hoffe, dass durch die „Lichter-Menge“ den Arbeitgebern nun „ein Licht aufgeht“, hieß es. Sozialorganisationen wie etwa die Volkshilfe zeigten sich zwar verständnisvoll, aber verwies auf die schwierigen Umstände infolge von Kürzungen durch Bund und Bundesländer und forderte daher mehr Augenmaß bei den KV-Verhandlungen. „In der Sozial- und Gesundheitsbranche, die derzeit die umfangreichsten Kürzungen seit Jahrzehnten schultern muss, mit vier Prozent auf die im Vergleich höchste Lohnerhöhung in den diesjährigen Verhandlungen zu pochen, ist schlicht unrealistisch“, kritisierte Yvonne Hochsteiner, Geschäftsführerin des Arbeitgeberverbandes Sozialwirtschaft Österreich.