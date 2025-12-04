Schwimm-Star Bucher zieht über den ORF her!

Schiefer „Haussegen“ zwischen Österreichs Schwimm-Aushängeschild Simon Bucher und dem ORF: Der Tiroler, international als Vizeweltmeister über 100 Meter Schmetterling im Vorjahr definitiv kein Niemand, hat sich in den Sozialen Medien über die fehlende TV-Berichterstattung von der Schwimm-Europameisterschaft in Polen schwer verärgert gezeigt!