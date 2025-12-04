Schwimm-Star Bucher zieht über den ORF her!

Schiefer „Haussegen“ zwischen Österreichs Schwimm-Aushängeschild Simon Bucher und dem ORF: Der Tiroler, international als Vizeweltmeister über 100 Meter Schmetterling im Vorjahr definitiv kein Niemand, hat sich in den Sozialen Medien über die fehlende TV-Berichterstattung von der Schwimm-Europameisterschaft in Polen schwer verärgert gezeigt!
Konkreter Anlassfall am Donnerstagabend war, dass der ORF Heiko Giglers dritten Platz über die 100 Meter Lagen nicht live übertragen hatte.
„Good Job @orf!“
Vermeldet wurden der Erfolg des Kärntners sowie der vierte Platz des Salzburgers Luka Mladenovic u.a. auf Instagram zwar allemal, aber für Bucher war das nicht genug.
„Und das ist nicht einmal eine Übertragung auf ORF Sport+ wert. Da zeigt man lieber um 19 Uhr das Yoga-Magazin! Good Job @orf“, so Buchers Reaktion auf die trockene Vermeldung des Gigler’schen Edelmetall-Gewinns auf der Instagram-Seite des ORF Sports.
