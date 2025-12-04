Vorteilswelt
„Good Job!“

Schwimm-Star Bucher zieht über den ORF her!

Sport-Mix
04.12.2025 22:02
Simon Bucher
Simon Bucher(Bild: Krone KREATIV/gepa-pictures.com)

Schiefer „Haussegen“ zwischen Österreichs Schwimm-Aushängeschild Simon Bucher und dem ORF: Der Tiroler, international als Vizeweltmeister über 100 Meter Schmetterling im Vorjahr definitiv kein Niemand, hat sich in den Sozialen Medien über die fehlende TV-Berichterstattung von der Schwimm-Europameisterschaft in Polen schwer verärgert gezeigt!

Konkreter Anlassfall am Donnerstagabend war, dass der ORF Heiko Giglers dritten Platz über die 100 Meter Lagen nicht live übertragen hatte.

„Good Job @orf!“
Vermeldet wurden der Erfolg des Kärntners sowie der vierte Platz des Salzburgers Luka Mladenovic u.a. auf Instagram zwar allemal, aber für Bucher war das nicht genug.

Lesen Sie auch:
Heiko Gigler
Kurzbahn-Schwimm-EM
Heiko Gigler holt Bronze über 100 m Lagen!
04.12.2025

„Und das ist nicht einmal eine Übertragung auf ORF Sport+ wert. Da zeigt man lieber um 19 Uhr das Yoga-Magazin! Good Job @orf“, so Buchers Reaktion auf die trockene Vermeldung des Gigler’schen Edelmetall-Gewinns auf der Instagram-Seite des ORF Sports.

