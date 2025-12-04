KTM und Leiner brocken Firmen höhere Steuern ein

Beitragserhöhung unausweichlich

Ab dem Jahr 2027 droht den Unternehmen aber eine höhere Abgabenlast, um den IEF ausreichend zu finanzieren. Sonst seien Leistungskürzungen nicht zu vermeiden, meint Pfabigan. Der Beitrag von aktuell 0,1 Prozent der Lohnsumme betrug bis ins Jahr 2022 0,2 Prozent, davor bis zu 0,7 Prozent. Zuständig für die Anpassung ist das Sozialministerium.