Beinahe überrollt

Mädchen von Pkw erfasst und gegen Bus geschleudert

Tirol
04.12.2025 20:55
Eine 15-Jährige wurde am Schutzweg von einem Auto erfasst und kam unter einem Linienbus zum ...
Eine 15-Jährige wurde am Schutzweg von einem Auto erfasst und kam unter einem Linienbus zum Liegen.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Schrecklicher Unfall in Imst (Tirol): Beim Überqueren eines Schutzwegs wurde eine 15-Jährige von einem Urlauberauto erfasst und gegen einen entgegenkommenden Bus geschleudert. Der Lenker reagierte geistesgegenwärtig. 

Am Donnerstag gegen 16.40 Uhr fuhr ein 66-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Heilbronn auf der Langgasse in Imst in Richtung Ortsteil Brennbichl. Auf Höhe des dortigen Schutzweges kollidierte der Pkw aus bislang unbekannter Ursache mit einer 15-jährigen Österreicherin, die dort als Fußgängerin am Schutzweg die Fahrbahn überqueren wollte.

15-Jährige kam unter Bus zu liegen
Die 15-Jährige wurde durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn gestoßen. Dort prallte sie gegen einen entgegenkommenden Linienbus und kam unter dem Bus zum Liegen.

Buslenker reagierte schnell
Der Lenker des Linienbusses, ein 60-jähriger Österreicher, konnte den Bus rechtzeitig anhalten und somit ein Überrollen der Fußgängerin verhindern.

Die 15-Jährige erlitt durch den Unfall Kopfverletzungen unbestimmten Grades und musste vom Rettungsdienst nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle in das Krankenhaus nach Zams gebracht werden.

Die Langgasse musste für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme beidseitig gesperrt werden. Nach Abschluss der Erhebungen ergehen Berichte an die zuständigen Stellen.

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
