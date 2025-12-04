Mädchen von Pkw erfasst und gegen Bus geschleudert

Schrecklicher Unfall in Imst (Tirol): Beim Überqueren eines Schutzwegs wurde eine 15-Jährige von einem Urlauberauto erfasst und gegen einen entgegenkommenden Bus geschleudert. Der Lenker reagierte geistesgegenwärtig.
Am Donnerstag gegen 16.40 Uhr fuhr ein 66-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Heilbronn auf der Langgasse in Imst in Richtung Ortsteil Brennbichl. Auf Höhe des dortigen Schutzweges kollidierte der Pkw aus bislang unbekannter Ursache mit einer 15-jährigen Österreicherin, die dort als Fußgängerin am Schutzweg die Fahrbahn überqueren wollte.
15-Jährige kam unter Bus zu liegen
Die 15-Jährige wurde durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn gestoßen. Dort prallte sie gegen einen entgegenkommenden Linienbus und kam unter dem Bus zum Liegen.
Buslenker reagierte schnell
Der Lenker des Linienbusses, ein 60-jähriger Österreicher, konnte den Bus rechtzeitig anhalten und somit ein Überrollen der Fußgängerin verhindern.
Die 15-Jährige erlitt durch den Unfall Kopfverletzungen unbestimmten Grades und musste vom Rettungsdienst nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle in das Krankenhaus nach Zams gebracht werden.
Die Langgasse musste für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme beidseitig gesperrt werden. Nach Abschluss der Erhebungen ergehen Berichte an die zuständigen Stellen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.