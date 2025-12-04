Mädchen von Pkw erfasst und gegen Bus geschleudert

Am Donnerstag gegen 16.40 Uhr fuhr ein 66-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Heilbronn auf der Langgasse in Imst in Richtung Ortsteil Brennbichl. Auf Höhe des dortigen Schutzweges kollidierte der Pkw aus bislang unbekannter Ursache mit einer 15-jährigen Österreicherin, die dort als Fußgängerin am Schutzweg die Fahrbahn überqueren wollte.