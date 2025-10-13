Oberösterreichs Wirtschaft sucht Geld im Aufrüsten

Jeder vierte Biomasse-Kessel kommt aus Oberösterreich

„Der Energiebereich ist eine Riesenchance für uns. Sie stehen bei der Transformation erst am Beginn, da ein Hauptteil der Versorgung noch immer aus Kohle besteht. Jeder vierte Biomasse-Kessel, der in Europa verkauft wird, kommt aus Oberösterreich“, so Achleitner. Haindl-Grutsch sieht auch im Bahnverkehr eine große Chance. 24 Milliarden an Investitionen in den kommenden Jahren werden in Hochgeschwindigkeitsstrecken investiert. Da sind Märkte für unsere Unternehmen vorhanden: „Plasser und Theurer hat 400 Maschinen hier. Die Leute sind willig und leistungsorientiert“, so der IV-Boss.