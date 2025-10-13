Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Später gestellt

Nach Unfall um 3 Uhr früh lief Lenkerin weg

Oberösterreich
13.10.2025 14:11
Der Alko-Test ergab 0,8 Promille (Symbolbild)
Der Alko-Test ergab 0,8 Promille (Symbolbild)(Bild: P. Huber)

In einer lang gezogenen Linkskurve am Mondseeufer in Loibichl kam eine Lenkerin (27) um 3 Uhr früh mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte mit einem Leitpflock und einer Strauchhecke, kam dann zum Stillstand. Die junge Frau ging einfach weg, tauchte erst gegen 6.30 Uhr früh kam sie mit ihrem Bruder wieder auf. Sie hatte immer noch 0,8 Promille.

0 Kommentare

Die 27-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck war in der Nacht auf den 13. Oktober 2025 mit ihrem PKW auf der B151 Atterseestraße in Richtung Loibichl unterwegs. Dabei kam sie im Bereich einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpflock und einer Strauchhecke. Letztendlich kam sie mit ihrem PKW im Uferbereich des Mondsees zum Stehen und befreite sich selbst aus dem schwer beschädigten Fahrzeug. 

Ins Krankenhaus gebracht
Die Lenkerin konnte nach dem Unfall ihr Mobiltelefon nicht mehr auffinden und verließ die Unfallörtlichkeit zu Fuß. Die Lenkerin kam gegen 6.30 Uhr morgens mit ihrem Bruder zurück zur Unfallstelle und verständigte die Polizei. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die 27-Jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
187.852 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
177.355 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
150.215 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
2697 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1360 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Innenpolitik
Kickl macht Erzbischof Lackner Islamismus-Vorwurf
1016 mal kommentiert
Kickl kritisierte Erzbischof Lackner hart.
Mehr Oberösterreich
Später gestellt
Nach Unfall um 3 Uhr früh lief Lenkerin weg
Bauern ziehen Bilanz
Ein Jahr ohne Dürre bringt Spitzen-Ernte in OÖ
Besuch in Polen
Oberösterreichs Wirtschaft sucht Geld im Aufrüsten
Krone Plus Logo
Spenden von OÖ-Klubs
Marchtrenk und Co. spielen in Mexikos Slum-Liga
Zurück an seinem Platz
Verschollener Schatz wurde nun wiedergefunden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf