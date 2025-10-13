Nach Unfall um 3 Uhr früh lief Lenkerin weg

Die 27-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck war in der Nacht auf den 13. Oktober 2025 mit ihrem PKW auf der B151 Atterseestraße in Richtung Loibichl unterwegs. Dabei kam sie im Bereich einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpflock und einer Strauchhecke. Letztendlich kam sie mit ihrem PKW im Uferbereich des Mondsees zum Stehen und befreite sich selbst aus dem schwer beschädigten Fahrzeug.



Ins Krankenhaus gebracht

Die Lenkerin konnte nach dem Unfall ihr Mobiltelefon nicht mehr auffinden und verließ die Unfallörtlichkeit zu Fuß. Die Lenkerin kam gegen 6.30 Uhr morgens mit ihrem Bruder zurück zur Unfallstelle und verständigte die Polizei. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die 27-Jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.