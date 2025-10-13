Ein Jahr ohne Dürre bringt Spitzen-Ernte in OÖ

Kammerpräsident Franz Waldenberger sieht den Druck vor allem in den gestiegenen Betriebskosten und den weltmarktabhängigen Preisen. „Oberösterreich zählt mittlerweile zu den stärksten Ackerbaustandorten in der EU. Unsere Betriebe sind solide aufgestellt, aber die Preisentwicklung setzt viele unter Druck“, so Waldenberger.

Und weiter: „Jetzt gilt es, die Talsohle durchzuhalten und auf Kooperation mit der heimischen Verarbeitungsindustrie zu setzen – etwa bei Zuckerrüben, Saatmais, Rapso oder regionalen Mühlen.“