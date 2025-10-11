Vorteilswelt
Segeln

WM-Medaillenchancen für OeSV-Boote dahin!

Sport-Mix
11.10.2025 18:50
Laura Farese/Matthäus Zöchling
Laura Farese/Matthäus Zöchling(Bild: Austrian Sailing Federation)

Das Nacra-17-Duo Laura Farese/Matthäus Zöchling hat bei der Segel-WM vor Cagliari am Samstag auch dank eines Wettfahrtsieges Platz neun beibehalten!

Der Einzug in das neue „4-Point-Race“ um die Medaillen ist für die Burgenländer am Sonntag im abschließenden Goldflotten-Rennen mit den 20 besten Booten aber nicht mehr möglich.

In der 49er-Klasse fielen Keanu Prettner/Jakob Flachberger vom 12. auf den 20. Platz zurück.

