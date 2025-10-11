WM-Medaillenchancen für OeSV-Boote dahin!

Kolb beim Weltcup-Saisonfinale in Kanada Dritter!
Das Nacra-17-Duo Laura Farese/Matthäus Zöchling hat bei der Segel-WM vor Cagliari am Samstag auch dank eines Wettfahrtsieges Platz neun beibehalten!
Der Einzug in das neue „4-Point-Race“ um die Medaillen ist für die Burgenländer am Sonntag im abschließenden Goldflotten-Rennen mit den 20 besten Booten aber nicht mehr möglich.
In der 49er-Klasse fielen Keanu Prettner/Jakob Flachberger vom 12. auf den 20. Platz zurück.
