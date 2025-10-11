Rangnick bangt um ÖFB-Tor-Rekordler Arnautovic!

Erst vor wenigen Tagen hat er sich zum neuen Tor-Rekordler von Österreichs Nationalteam gekürt, aber jetzt wird um Marko Arnautović gebangt! Einen Tag vor dem WM-Quali-Kracher gegen Rumänien in Bukarest machte Teamchef Ralf Rangnick seine Sorgen über den 36-Jährigen öffentlich …