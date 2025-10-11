Vorteilswelt
„Hat Probleme“

Rangnick bangt um ÖFB-Tor-Rekordler Arnautovic!

Fußball International
11.10.2025 21:10
Marko Arnautović
Marko Arnautović(Bild: GEPA)

Erst vor wenigen Tagen hat er sich zum neuen Tor-Rekordler von Österreichs Nationalteam gekürt, aber jetzt wird um Marko Arnautović gebangt! Einen Tag vor dem WM-Quali-Kracher gegen Rumänien in Bukarest machte Teamchef Ralf Rangnick seine Sorgen über den 36-Jährigen öffentlich …

Denn der am Donnerstag mit seinem Viererpack gegen San Marino am bisherigen Rekord-Mann Toni Polster vorbeigezogene Arnautović konnte am Samstag die letzte Einheit vor dem Duell mit den Rumänen nicht mitmachen.

Ralf Rangnick
Ralf Rangnick(Bild: GEPA)

„Er hat ein bisschen Probleme, deswegen hat er nicht trainiert. Bei ihm müssen wir abwarten“, so Rangnick auf der Abschlusspressekonferenz in der rumänischen Hauptstadt.

Lesen Sie auch:
Marko Arnautovic brach den Torrekord von Toni Polster.
Polster überholt
Marko Arnautovic ist Österreichs Rekordtorschütze!
09.10.2025

Immerhin: Die restlichen Kaderspieler seien fit, berichtete der Teamchef …

