Rangnick bangt um ÖFB-Tor-Rekordler Arnautovic!

Flyers Wels nach drittem Sieg Tabellenführer!
Basketball-Liga
Erst vor wenigen Tagen hat er sich zum neuen Tor-Rekordler von Österreichs Nationalteam gekürt, aber jetzt wird um Marko Arnautović gebangt! Einen Tag vor dem WM-Quali-Kracher gegen Rumänien in Bukarest machte Teamchef Ralf Rangnick seine Sorgen über den 36-Jährigen öffentlich …
Denn der am Donnerstag mit seinem Viererpack gegen San Marino am bisherigen Rekord-Mann Toni Polster vorbeigezogene Arnautović konnte am Samstag die letzte Einheit vor dem Duell mit den Rumänen nicht mitmachen.
„Er hat ein bisschen Probleme, deswegen hat er nicht trainiert. Bei ihm müssen wir abwarten“, so Rangnick auf der Abschlusspressekonferenz in der rumänischen Hauptstadt.
Immerhin: Die restlichen Kaderspieler seien fit, berichtete der Teamchef …
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.