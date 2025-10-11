Haaland verballert bei Norwegen-Sieg zwei Elfer!

Norwegen ist auf dem Weg zur ersten Fußball-WM-Teilnahme seit 1998 weiter unangefochten! Superstar Erling Haaland und Co. ließen Israel am Samstag beim 5:0 in Oslo nicht den Funken einer Chance und gewannen damit auch ihr sechstes Spiel in der Quali-Gruppe I. Haaland vergab zwar zwei (!) Elfmeter, hält nach einem Triplepack aber schon bei zwölf Toren in der laufenden Quali. Vor der Partie hatte es eine propalästinensische Demonstration in Oslo gegeben.
Das Spiel begann kurios: Haaland scheiterte mit einem Strafstoß an Daniel Peretz. Da sich dieser zu früh von der Linie nach vorne bewegt hatte, gab es eine Wiederholung. Der Stürmer schoss diesmal in die andere Ecke, der Schlussmann des Hamburger SV erriet diese aber neuerlich und parierte den Schuss (6.). Sonst stand Peretz auf verlorenem Posten. Gleich zweimal musste er sich bei Eigentoren von Anan Khalaili (18.) und Idan Nachmias (28.) geschlagen geben. Letzterer war von seinem Tormann angeschossen worden, krachte dann noch gegen die Stange und musste verletzt ausgetauscht werden.
51 Tore in 46 Länderspielen
Dazwischen hatte Haaland erstmals getroffen (27.). Nach der Pause köpfelte der Angreifer von Manchester City zweimal (63., 72.) nach mustergültigen Flanken von Antonio Nusa ein. Der 25-jährige Ex-Salzburger hält nach 46 Länderspielen bereits bei 51 Treffern. Der Vorsprung auf Verfolger Italien konnte vorerst auf neun Punkte ausgebaut werden.
Länderspiel hatte für Diskussionen gesorgt
Bei der Demonstration hatten sich Hunderte Menschen in der Innenstadt getroffen, ehe sie von dort zum Ullevaal-Stadion zogen, um dort ihren Unmut kundzutun. In der Arena waren bei der israelischen Hymne und auch danach Pfiffe zu hören. Das Länderspiel hatte seit Wochen für Diskussionen gesorgt. Die Präsidentin des norwegischen Verbands, Lise Klaveness, hatte sich vor der Einigung auf wichtige Teile des von den USA vorgestellten Friedensplans wegen des Vorgehens der israelischen Armee im Gazastreifen für einen Ausschluss Israels ausgesprochen. Das hatte beim israelischen Verband scharfe Kritik hervorgerufen.
In der Gruppe F feierte Ungarn mit einem 2:0 gegen Armenien den ersten Erfolg.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.