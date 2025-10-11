Haaland verballert bei Norwegen-Sieg zwei Elfer!

Das Spiel begann kurios: Haaland scheiterte mit einem Strafstoß an Daniel Peretz. Da sich dieser zu früh von der Linie nach vorne bewegt hatte, gab es eine Wiederholung. Der Stürmer schoss diesmal in die andere Ecke, der Schlussmann des Hamburger SV erriet diese aber neuerlich und parierte den Schuss (6.). Sonst stand Peretz auf verlorenem Posten. Gleich zweimal musste er sich bei Eigentoren von Anan Khalaili (18.) und Idan Nachmias (28.) geschlagen geben. Letzterer war von seinem Tormann angeschossen worden, krachte dann noch gegen die Stange und musste verletzt ausgetauscht werden.