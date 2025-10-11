Krems gewinnt Österreicher-Duell im Europacup

Kolb beim Weltcup-Saisonfinale in Kanada Dritter!
Mountainbike
UHK Krems hat Teil 1 des Österreicher-Duells in der zweiten Runde des European Cup der Männer für sich entschieden!
Der heimische Handball-Meister setzte sich im Hinspiel zu Hause gegen HC Fivers WAT Margareten mit 31:27 (15:10) durch. Das Rückspiel steigt nächsten Samstag in Wien.
Schwaz Handball Tirol feierte gegen Dragunas Klaipeda einen 29:27-Heimsieg. Zum Retourspiel geht es nächsten Samstag nach Litauen.
