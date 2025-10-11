Klopeiner See: Feuersbrunst vernichtet Thujenhecke

Spektakuläre Bilder bot am Samstagabend ein Heckenbrand in Seelach in dicht besiedeltem Gebiet am Klopeiner See. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren hielt sich der Schaden allerdings in Grenzen.
Lichterloh brannte die Thujenhecke bei einem Privathaus in Seelach am Samstagabend gegen 18.30 Uhr – die Flammen reichten meterhoch in den Himmel, erhellten den Abendhimmel. Nur wenige Meter entfernt befand sich ein Appartmentgebäude.
„Nach dem Eintreffen unseres RLF-A 3000 wurde umgehend ein Löschangriff unter Atemschutz mittels C-Rohr vorgenommen“, berichtet die FF Stein im Jauntal von dem Einsatz auf Facebook. Zusammen mit der FF Peratschitzen konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, ein Übergreifen der Flammen verhindert werden.
„Beide Wehren waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, um die Flammen zu löschen“, so die FF Stein im Jauntal. „Der Brand konnte nach rund 30 Minuten vollständig gelöscht werden.“
