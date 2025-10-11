Klopeiner See: Feuersbrunst vernichtet Thujenhecke

„Nach dem Eintreffen unseres RLF-A 3000 wurde umgehend ein Löschangriff unter Atemschutz mittels C-Rohr vorgenommen“, berichtet die FF Stein im Jauntal von dem Einsatz auf Facebook. Zusammen mit der FF Peratschitzen konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, ein Übergreifen der Flammen verhindert werden.