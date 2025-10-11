Blaue Geburtstagsfeier: 70 Jahre FPÖ Kärnten

„Wie zu Zeiten Jörg Haiders...“

Unterstützung bekam der Mölltaler Bürgermeister auf der Bühne zwar nicht von Bundesparteichef und Kärntner Herbert Kickl – gleichzeitig wurde er für 24. Oktober in Neuhaus und Gmünd angekündigt -, sondern von dem Rechtspopulisten und Ex-BZÖ-Chef Gerald Grosz. In gewohnter, polarisierender Manier teilte der gebürtige Steirer seine Weltansichten, kommentierte aktuelle Geschehnisse – etwa den Freispruch im Fall Anna – und wünschte den Freiheitlichen in Kärnten, dass sie „wie zu Zeiten Jörg Haiders wieder österreichweit eine relevante Stellung einnehmen.“ Nach dem feierlichen Bieranstich durch Erwin Angerer und Gerald Grosz stürzte man sich schließlich auf Weißwurst und Bierkrug.