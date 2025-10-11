Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

An Haiders Todestag

Blaue Geburtstagsfeier: 70 Jahre FPÖ Kärnten

Kärnten
11.10.2025 16:40
Feierlicher Bieranstich durch Erwin Angerer und Gerald Grosz – der Einladung zur Geburtstags- ...
Feierlicher Bieranstich durch Erwin Angerer und Gerald Grosz – der Einladung zur Geburtstags- feier der FPÖ Kärnten folgten Mandatare und Funktionäre aller Ebenen: EU, Nationalrat, Landes- und Kommunalebene.(Bild: Jennifer Kapellari)

Mit Tracht, Bier und deftigen Worten feierte die Kärntner FPÖ am Samstagvormittag ihr 70-jähriges Bestehen – just am Todestag von Jörg Haider. Nur Herbert Kickl fehlte.

0 Kommentare

Genau Jörg Haiders Todestag wählte die FPÖ Kärnten, um ihr 70-jähriges Bestehen zu feiern. Rund 500 Funktionäre, Mitglieder und Sympathisanten folgten der Geburtstagseinladung in die Klagenfurter Schleppe Arena, wo zum Oktoberfest geladen wurde. „Wir bringen die freiheitliche Familie wieder zusammen – das sind wir dem Jörg schuldig, der das alles aufgebaut hat“, nimmt sich FP-Chef Erwin Angerer vor. Der Landes- aber auch der Bundesregierung richtete der Freiheitliche einiges an Kritik aus, gerade in Sachen Parteibuch-, Energie- und Migrationspolitik.

Die Demonstration slowenischer Studierender am und gegen den Kärntner Landesfeiertag am 10. Oktober erntete ebenfalls scharfe Kritik: „Die Forderung von linken Extremisten nach Abschaffung unseres Landesfeiertages ist ein Anschlag auf die Traditionen und Werte unserer Heimat. Wir lassen uns unsere Geschichte und Identität jedenfalls nicht nehmen“, so FP-Generalsekretär Josef Ofner und Angerer, der sich außerdem bei allen treuen und langjährigen Mitgliedern bedankte.

Lesen Sie auch:
Erwin Angerer sprach im „Krone“-Interview über die Entstehung der Partei vor 70 Jahren.
Krone Plus Logo
FPÖ wird 70 Jahre
Haiders Erben: „Wollen keine Nostalgiker sein“
21.06.2025

„Wie zu Zeiten Jörg Haiders...“
Unterstützung bekam der Mölltaler Bürgermeister auf der Bühne zwar nicht von Bundesparteichef und Kärntner Herbert Kickl – gleichzeitig wurde er für 24. Oktober in Neuhaus und Gmünd angekündigt -, sondern von dem Rechtspopulisten und Ex-BZÖ-Chef Gerald Grosz. In gewohnter, polarisierender Manier teilte der gebürtige Steirer seine Weltansichten, kommentierte aktuelle Geschehnisse – etwa den Freispruch im Fall Anna – und wünschte den Freiheitlichen in Kärnten, dass sie „wie zu Zeiten Jörg Haiders wieder österreichweit eine relevante Stellung einnehmen.“ Nach dem feierlichen Bieranstich durch Erwin Angerer und Gerald Grosz stürzte man sich schließlich auf Weißwurst und Bierkrug.

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
203.423 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
137.030 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
120.361 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1293 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1184 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1034 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Mehr Kärnten
An Haiders Todestag
Blaue Geburtstagsfeier: 70 Jahre FPÖ Kärnten
Zum Todestag Haiders
Kickl dankt „liebem Jörg“ und heizt Gerüchte an
Hinweise erbeten
Vandalen demolierten PV-Anlage mit Schirmständer
Krone Plus Logo
Vor- und Nachteile
Mit Energiegemeinschaften die Klimawende schaffen?
Olympia im Visier
Nach Kreuzbandriss! ÖSV-Hoffnung wieder auf Schnee
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf