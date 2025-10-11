VSV besiegt Innsbruck ++ 2. Pioneers-Saisonsieg

Der Villacher SV hat in der ICE Hockey League den vierten Sieg aus den jüngsten fünf Spielen geholt! Mit 5:1 bezwangen die Villacher am Samstag zu Hause den HC Innsbruck, der damit ans Tabellenende fiel. Das bisherige Schlusslicht Pioneers Vorarlberg feierte mit einem 4:1 bei Fehervar den zweiten Saisonsieg.