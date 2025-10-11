VSV besiegt Innsbruck ++ 2. Pioneers-Saisonsieg

Der Villacher SV hat in der ICE Hockey League den vierten Sieg aus den jüngsten fünf Spielen geholt! Mit 5:1 bezwangen die Villacher am Samstag zu Hause den HC Innsbruck, der damit ans Tabellenende fiel. Das bisherige Schlusslicht Pioneers Vorarlberg feierte mit einem 4:1 bei Fehervar den zweiten Saisonsieg.
In Villach glich Kevin Hancock (28.) die Innsbrucker Führung von Benjamin Corbeil (9.) aus. Die Gäste konnten danach aus rund zehn Minuten Überzahl, davon eine Minute mit zwei Mann mehr, kein Kapital schlagen.
Vorentscheidung für VSV dank Doppelschlag
So sorgte der VSV mit einem Doppelschlag durch Nick Hutchison (48.) und Hancock mit seinem zweiten Treffer (49.) für die Vorentscheidung. Im Finish trafen noch Thomas Vallant (55.) und Adam Hewelka (60.).
In Ungarn zogen die Pioneers bis zur 43. Minute auf 4:0 davon. Ein Gegentor in der 44. Minute verhinderte noch das erste Vorarlberger „Shutout“ seit über eineinhalb Jahren.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.