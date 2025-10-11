Vorteilswelt
Eishockey-Liga

VSV besiegt Innsbruck ++ 2. Pioneers-Saisonsieg

Eishockey
11.10.2025 19:55
Nick Hutchison
Nick Hutchison(Bild: GEPA)

Der Villacher SV hat in der ICE Hockey League den vierten Sieg aus den jüngsten fünf Spielen geholt! Mit 5:1 bezwangen die Villacher am Samstag zu Hause den HC Innsbruck, der damit ans Tabellenende fiel. Das bisherige Schlusslicht Pioneers Vorarlberg feierte mit einem 4:1 bei Fehervar den zweiten Saisonsieg.

0 Kommentare

In Villach glich Kevin Hancock (28.) die Innsbrucker Führung von Benjamin Corbeil (9.) aus. Die Gäste konnten danach aus rund zehn Minuten Überzahl, davon eine Minute mit zwei Mann mehr, kein Kapital schlagen.

Vorentscheidung für VSV dank Doppelschlag
So sorgte der VSV mit einem Doppelschlag durch Nick Hutchison (48.) und Hancock mit seinem zweiten Treffer (49.) für die Vorentscheidung. Im Finish trafen noch Thomas Vallant (55.) und Adam Hewelka (60.).

In Ungarn zogen die Pioneers bis zur 43. Minute auf 4:0 davon. Ein Gegentor in der 44. Minute verhinderte noch das erste Vorarlberger „Shutout“ seit über eineinhalb Jahren.

