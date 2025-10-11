Furchtbare Entdeckung: Wanderer fanden Leiche

Bei einer Bergtour im Tiroler Alpbachtal machten zwei Wanderer am Samstag eine furchtbare Entdeckung. Sie fanden unterhalb des Kleinen Galtenbergs die Leiche eines Mannes. Die Umstände seines Todes dürften mittlerweile geklärt sein.
Als die beiden Wanderer Samstagvormittag rund 200 Meter unterhalb des Gipfels des Kleinen Galtenbergs auf den leblosen Körper stießen, schlugen sie sofort Alarm. Die Rettungskräfte bestätigten den schlimmen Verdacht. Der Mann war bereits tot. Mittlerweile ist die Identität des Toten geklärt. Es handelt sich um einen 75-Jährigen aus Deutschland.
Der Deutsche war laut bisherigen Erkenntnissen am Freitag offenbar alleine zu einer Wanderung aufgebrochen. Laut ersten Einschätzungen der Polizei dürfte er dabei abgestürzt sein und sich tödliche Verletzungen zugezogen haben. Der Leichnam wurde vom Polizeihubschrauber Libelle und der Alpinpolizei Kufstein geborgen und nach Inneralpbach geflogen, wo er einer Bestattung übergeben wurde.
