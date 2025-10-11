Furchtbare Entdeckung: Wanderer fanden Leiche

Der Deutsche war laut bisherigen Erkenntnissen am Freitag offenbar alleine zu einer Wanderung aufgebrochen. Laut ersten Einschätzungen der Polizei dürfte er dabei abgestürzt sein und sich tödliche Verletzungen zugezogen haben. Der Leichnam wurde vom Polizeihubschrauber Libelle und der Alpinpolizei Kufstein geborgen und nach Inneralpbach geflogen, wo er einer Bestattung übergeben wurde.