Kolb beim Weltcup-Saisonfinale in Kanada Dritter!
Mountainbike
Der Steirer Andreas Kolb hat es beim Mountainbike-Downhill-Weltcupfinale in Kanada auf Rang 3 geschafft!
Der Vize-Weltmeister von 2023 musste sich am Samstag im Mont Sainte Anne nur dem überlegenen Weltmeister Jackson Goldstone (CAN) und um eine Tausendstel Luca Shaw (USA) beugen.
Vorderraddefekt bei Valentina Höll
Goldstone holte auch die Gesamtwertung. Die bereits als erneute Weltcup-Gewinnerin feststehende Weltmeisterin Valentina Höll hatte mit einem Vorderraddefekt Pech. Die Salzburgerin wurde 14.
Für Cross-Country-Fahrerin Laura Stigger ist die Saison vorzeitig beendet. Die Tirolerin war am Freitag im Short Track zu Sturz gekommen, sie kann am Sonntag nicht am Rennen der Olympia-Disziplin teilnehmen.
