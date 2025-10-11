Pocognoli folgt Hütter bei AS Monaco nach!

Kolb beim Weltcup-Saisonfinale in Kanada Dritter!
Mountainbike
Die AS Monaco hat wie erwartet den Belgier Sébastien Pocognoli als Nachfolger des Vorarlbergers Adi Hütter verpflichtet!
Der neue Trainer des Tabellenfünften der französischen Ligue 1 unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2027, wie die Monegassen am Samstag mitteilten.
Der 38-Jährige führte die Union Saint-Gilloise in seinem ersten Jahr als Coach eines Spitzenteams gleich zum belgischen Titel.
Hütter war am Freitag nach gut zwei Jahren als Monaco-Coach entlassen worden.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.