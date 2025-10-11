Vorteilswelt
Vertrag bis 2027

Pocognoli folgt Hütter bei AS Monaco nach!

Fußball International
11.10.2025 21:56
Sébastien Pocognoli
Sébastien Pocognoli(Bild: AFP/JOHN THYS)

Die AS Monaco hat wie erwartet den Belgier Sébastien Pocognoli als Nachfolger des Vorarlbergers Adi Hütter verpflichtet!

Der neue Trainer des Tabellenfünften der französischen Ligue 1 unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2027, wie die Monegassen am Samstag mitteilten.

Der 38-Jährige führte die Union Saint-Gilloise in seinem ersten Jahr als Coach eines Spitzenteams gleich zum belgischen Titel.

Adi Hütter
„Was für mich bleibt“
Monaco bestätigt Trennung! Jetzt spricht Hütter
10.10.2025

Hütter war am Freitag nach gut zwei Jahren als Monaco-Coach entlassen worden.

