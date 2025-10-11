Putins riskante Wette: Jetzt müssen Russen zahlen

Die Infografik zeigt die IWF-Prognose für das reale Wirtschaftswachstum von 2024 bis 2026 in Prozent für die Welt und ausgewählte Länder. Indien hat mit über 6 % das höchste Wachstum. China bleibt über 4 %, zeigt aber einen Rückgang. Russland fällt von 4,3 % auf etwa 1 %. Deutschland startet 2024 mit minus 0,2 % und steigt bis 2026 auf 0,9 %. Die Weltwirtschaft wächst laut Prognose leicht von 3,0 % im Jahr 2025 auf 3,1 % für 2026. Quelle: IWF.