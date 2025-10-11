Radfahrer (30) stürzte über Felswand in die Tiefe

Wanderer leisteten Erste Hilfe

Der Deutsche konnte noch von seinem Rad abspringen, rutsche in der Folge fünf Meter über steiles Wiesengelände und stürzte anschließend 15 Meter über eine beinahe senkrechte Felswand in ein Bachbett im Scholastikagraben ab. Wanderer sahen den Unfall und setzten die Rettungskette in Gang. Dann stiegen die Zeugen gemeinsam mit dem 31-Jährigen zu dem erheblich verletzten Radfahrer ab und leisteten Erste Hilfe.