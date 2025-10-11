Radfahrer (30) stürzte über Felswand in die Tiefe

Dramatische Szenen spielten sich Samstag am späten Nachmittag auf einem Wanderweg in Achenkirch in Tirol ab. Ein 30-Jähriger geriet mit seinem Spezialmountainbike ins Straucheln. Das hatte böse Folgen.
Der 30-jährige Deutsche fuhr mit einem Freund (31) Samstag gegen 16.45 Uhr auf einem rot markierten Wanderweg von der Köglalm in Achenkirch Richtung Tal. Die beiden waren mit Fully-Bikes unterwegs. „Im Bereich einer Wurzel verlor der 30-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad und kippte talwärts“, schildert die Polizei, wie es zu dem Unfall kam.
Wanderer leisteten Erste Hilfe
Der Deutsche konnte noch von seinem Rad abspringen, rutsche in der Folge fünf Meter über steiles Wiesengelände und stürzte anschließend 15 Meter über eine beinahe senkrechte Felswand in ein Bachbett im Scholastikagraben ab. Wanderer sahen den Unfall und setzten die Rettungskette in Gang. Dann stiegen die Zeugen gemeinsam mit dem 31-Jährigen zu dem erheblich verletzten Radfahrer ab und leisteten Erste Hilfe.
Bergrettung und ein Notarztteam samt Hubschrauber rückten aus. Der Verletzte wurde mittels Tau geborgen und dann in die Klinik Innsbruck geflogen.
