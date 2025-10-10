Tolle Herbstidee für Familien, die Kürbis lieben

Vom Bauernhofbesuch bis zum Wohnzimmerpicknick: Es sind oft die kleinen Dinge, die Großes bewirken können! Wie ein Herbsttag rund um den Kürbis unsere Familie entschleunigt hat und wie gemeinsame Auszeiten ganz einfach in den Alltag integriert werden können, verraten wir hier.
Am Hof der Familie Metz in St. Florian bei Linz herrscht gerade Hochsaison. Zwei Generationen arbeiten Hand in Hand, auch die kleine Tochter wuselt fröhlich zwischen den Kürbissen hindurch. Und davon gibt es hier mehr als genug, nämlich rund 350 verschiedene Sorten – runde, gebogene, gefleckte, kleine und riesengroße. Ein farbenfrohes Durcheinander, das einen sofort in Herbststimmung versetzt. Diese wunderschöne Kulisse war der perfekte Ausgangspunkt für unseren Kürbisfamilientag! Ein kleiner Versuch, kostbare Momente mit meinen Liebsten zu schaffen.
Kochen, basteln, genießen: der Kürbis als Allrounder
Zuhause angekommen, beginnt der zweite Teil unseres kleinen Abenteuers: Alle versammeln sich in der Küche. Gemeinsam schnippeln wir Kürbis, kochen eine Suppe und rühren den Teig für die Muffins an. „Wusstet ihr, dass der Kürbis eigentlich zu den Beeren gehört und damit die größte Beere der Welt ist?“, kann ich ganz nebenbei mit meinem am Vorabend ergoogelten Wissen punkten.
Kürbishof-Besuch sollte auf die Herbst-„Bucketlist“!
Freitags von 13 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr öffnet die Familie ihre Türen für Besucher. Dann kann man nicht nur Zier- und Speisekürbisse kaufen, sondern auch liebevoll gestaltete Deko und Inspiration für die eigene Herbstküche mitnehmen.
Wir konnten uns kaum entscheiden und wären am liebsten mit dem ganzen Kofferraum voll nach Hause gefahren. Geworden sind es dann: ein stattlicher Speisekürbis, einer zum Schnitzen, sechs kleine Zierkürbisse – Gesamtkosten: 19 Euro – sowie ein Familienrezept für Kürbismuffins, das wir gleich ausprobieren wollten.
Nach dem Mittagessen wird der Tisch gut eingepackt – wichtig! – und in eine kleine Kreativwerkstatt verwandelt. Schon fliegen Pinsel über die Zierkürbisse, Acrylfarben mischen sich, Glitzer wirbelt durch die Luft – und nicht nur die Kinder sind mit Feuereifer dabei.
Zutaten:
250 g Kürbis (z.B. Langer von Nizza, Grauer Kürbis, Butternuss), 1 Apfel, 150 g Mehl, 75 g gemahlene Walnüsse, 1 EL Zitronensaft, 1 Pkg. Backpulver, 1 Ei, 125 g Zucker, 80 ml Speiseöl, 175 g Sauerrahm
Zubereitung:
Kürbis und Apfel schälen und fein raspeln, mit dem Zitronensaft vermischen. Mehl, Nüsse und Backpulver dazugeben. In einer zweiten Schüssel Ei mit Zucker, Öl und Sauerrahm verrühren. Alles zusammenmischen und kurz verrühren. Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen, Muffin-Formen befüllen. Etwa 25 bis 30 Minuten backen.
Guten Appetit!
„Das könnten wir öfter machen, Mama!“ und „Das ist der coolste Tag überhaupt!“ Unser Kürbisfest war schon jetzt ein voller Erfolg – und vielleicht sogar der Beginn einer neuen Herbsttradition?
Familiencoachin Barbara Hüttner: „Ein gemeinsames Projekt verbindet“
„An solche Momente erinnern sich Kinder lange. Vielleicht sogar bis ins Erwachsenenalter“, ist Familiencoachin und Vierfach-Mama Barbara Hüttner aus Gmunden überzeugt, „weil es einmal etwas anderes ist. Raus aus dem Alltag. Es muss gar nicht gleich ein ganzer Tag sein. Schön ist zum Beispiel, sich ein kleines Projekt vorzunehmen, zu dem jeder etwas beitragen kann. Das verbindet und stärkt das Selbstvertrauen. Dabei soll es nicht vorrangig um das Ergebnis gehen, es braucht nicht alles perfekt sein – bitte Ansprüche runterschrauben! Trotz aller Bemühungen kann es immer auch Konflikte geben und doch nicht so laufen, wie geplant. Aber es geht ums Miteinander. Etwas gemeinsam machen, statt nebeneinander her.“
Der Kürbistag zeigt, wie viel man aus wenig machen kann
Als es draußen dämmert und die Blätter im Wind rascheln, wartet schließlich noch ein letztes Highlight: ein Picknick im Wohnzimmer mit Kürbismuffins, Kakao und Polsterbergen. Ohne Handys. Ohne Pflichten. Ohne Streitereien. Einfach nur wir, mit der Erkenntnis, wie einfach Glück manchmal sein kann. Alles, was es braucht, ist ein bisschen Vorbereitung und die bewusste Entscheidung, sich füreinander Zeit zu nehmen.
