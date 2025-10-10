Tolle Herbstidee für Familien, die Kürbis lieben

„Das könnten wir öfter machen, Mama!“ und „Das ist der coolste Tag überhaupt!“ Unser Kürbisfest war schon jetzt ein voller Erfolg – und vielleicht sogar der Beginn einer neuen Herbsttradition?

Familiencoachin Barbara Hüttner: „Ein gemeinsames Projekt verbindet“

„An solche Momente erinnern sich Kinder lange. Vielleicht sogar bis ins Erwachsenenalter“, ist Familiencoachin und Vierfach-Mama Barbara Hüttner aus Gmunden überzeugt, „weil es einmal etwas anderes ist. Raus aus dem Alltag. Es muss gar nicht gleich ein ganzer Tag sein. Schön ist zum Beispiel, sich ein kleines Projekt vorzunehmen, zu dem jeder etwas beitragen kann. Das verbindet und stärkt das Selbstvertrauen. Dabei soll es nicht vorrangig um das Ergebnis gehen, es braucht nicht alles perfekt sein – bitte Ansprüche runterschrauben! Trotz aller Bemühungen kann es immer auch Konflikte geben und doch nicht so laufen, wie geplant. Aber es geht ums Miteinander. Etwas gemeinsam machen, statt nebeneinander her.“