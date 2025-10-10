Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auszeit vom Alltag

Tolle Herbstidee für Familien, die Kürbis lieben

Oberösterreich
10.10.2025 17:00
Glück kann so leicht sein. Was es dazu braucht? Ein bisschen Vorbereitung und die bewusste ...
Glück kann so leicht sein. Was es dazu braucht? Ein bisschen Vorbereitung und die bewusste Entscheidung, sich Zeit zu nehmen.(Bild: Lisa Prearo)

Vom Bauernhofbesuch bis zum Wohnzimmerpicknick: Es sind oft die kleinen Dinge, die Großes bewirken können! Wie ein Herbsttag rund um den Kürbis unsere Familie entschleunigt hat und wie gemeinsame Auszeiten ganz einfach in den Alltag integriert werden können, verraten wir hier. 

0 Kommentare

Am Hof der Familie Metz in St. Florian bei Linz herrscht gerade Hochsaison. Zwei Generationen arbeiten Hand in Hand, auch die kleine Tochter wuselt fröhlich zwischen den Kürbissen hindurch. Und davon gibt es hier mehr als genug, nämlich rund 350 verschiedene Sorten – runde, gebogene, gefleckte, kleine und riesengroße. Ein farbenfrohes Durcheinander, das einen sofort in Herbststimmung versetzt. Diese wunderschöne Kulisse war der perfekte Ausgangspunkt für unseren Kürbisfamilientag! Ein kleiner Versuch, kostbare Momente mit meinen Liebsten zu schaffen.

Kochen, basteln, genießen: der Kürbis als Allrounder
Zuhause angekommen, beginnt der zweite Teil unseres kleinen Abenteuers: Alle versammeln sich in der Küche. Gemeinsam schnippeln wir Kürbis, kochen eine Suppe und rühren den Teig für die Muffins an. „Wusstet ihr, dass der Kürbis eigentlich zu den Beeren gehört und damit die größte Beere der Welt ist?“, kann ich ganz nebenbei mit meinem am Vorabend ergoogelten Wissen punkten. 

An den leuchtenden Farben am Kürbishof Metz konnten wir uns kaum sattsehen.
An den leuchtenden Farben am Kürbishof Metz konnten wir uns kaum sattsehen.(Bild: Stefan Hamedinger, LK OÖ, Krone KREATIV)
Mit Acrylfarben und etwas Glitzer wurden die kleinen Zierkürbisse zu Kunstwerken.
Mit Acrylfarben und etwas Glitzer wurden die kleinen Zierkürbisse zu Kunstwerken.(Bild: Lisa Prearo)
Zwischen all den Pastellfarben durfte für unsere Kinder natürlich auch der Gruselfaktor nicht zu ...
Zwischen all den Pastellfarben durfte für unsere Kinder natürlich auch der Gruselfaktor nicht zu kurz kommen.(Bild: Lisa Prearo)
Ein Tag, der mehr gibt, als er kostet: Spätestens beim Wohnzimmerpicknick zum Schluss waren wir ...
Ein Tag, der mehr gibt, als er kostet: Spätestens beim Wohnzimmerpicknick zum Schluss waren wir uns einig: Das schreit nach Wiederholung!(Bild: Lisa Prearo)

Kürbishof-Besuch sollte auf die Herbst-„Bucketlist“!
Freitags von 13 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr öffnet die Familie ihre Türen für Besucher. Dann kann man nicht nur Zier- und Speisekürbisse kaufen, sondern auch liebevoll gestaltete Deko und Inspiration für die eigene Herbstküche mitnehmen.

Wir konnten uns kaum entscheiden und wären am liebsten mit dem ganzen Kofferraum voll nach Hause gefahren. Geworden sind es dann: ein stattlicher Speisekürbis, einer zum Schnitzen, sechs kleine Zierkürbisse – Gesamtkosten: 19 Euro – sowie ein Familienrezept für Kürbismuffins, das wir gleich ausprobieren wollten.

Zitat Icon

Nur mehr eine einzige Frage, dann schlafe ich wirklich. Versprochen! Wie sind die Menschen eigentlich auf die Erde gekommen?

Kinderzitat der Woche von Lola (6) aus Engerwitzdorf

Nach dem Mittagessen wird der Tisch gut eingepackt – wichtig! – und in eine kleine Kreativwerkstatt verwandelt. Schon fliegen Pinsel über die Zierkürbisse, Acrylfarben mischen sich, Glitzer wirbelt durch die Luft – und nicht nur die Kinder sind mit Feuereifer dabei. 

Kürbismuffins von Familie Metz

Zutaten:
250 g Kürbis (z.B. Langer von Nizza, Grauer Kürbis, Butternuss), 1 Apfel, 150 g Mehl, 75 g gemahlene Walnüsse, 1 EL Zitronensaft, 1 Pkg. Backpulver, 1 Ei, 125 g Zucker, 80 ml Speiseöl, 175 g Sauerrahm

Zubereitung:
Kürbis und Apfel schälen und fein raspeln, mit dem Zitronensaft vermischen. Mehl, Nüsse und Backpulver dazugeben. In einer zweiten Schüssel Ei mit Zucker, Öl und Sauerrahm verrühren. Alles zusammenmischen und kurz verrühren. Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen, Muffin-Formen befüllen. Etwa 25 bis 30 Minuten backen. 

Guten Appetit!

„Das könnten wir öfter machen, Mama!“ und „Das ist der coolste Tag überhaupt!“ Unser Kürbisfest war schon jetzt ein voller Erfolg – und vielleicht sogar der Beginn einer neuen Herbsttradition? 

Familiencoachin Barbara Hüttner: „Ein gemeinsames Projekt verbindet“
„An solche Momente erinnern sich Kinder lange. Vielleicht sogar bis ins Erwachsenenalter“, ist Familiencoachin und Vierfach-Mama Barbara Hüttner aus Gmunden überzeugt, „weil es einmal etwas anderes ist. Raus aus dem Alltag. Es muss gar nicht gleich ein ganzer Tag sein. Schön ist zum Beispiel, sich ein kleines Projekt vorzunehmen, zu dem jeder etwas beitragen kann. Das verbindet und stärkt das Selbstvertrauen. Dabei soll es nicht vorrangig um das Ergebnis gehen, es braucht nicht alles perfekt sein – bitte Ansprüche runterschrauben! Trotz aller Bemühungen kann es immer auch Konflikte geben und doch nicht so laufen, wie geplant. Aber es geht ums Miteinander. Etwas gemeinsam machen, statt nebeneinander her.“

(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel, stock.adobe.com)

Der Kürbistag zeigt, wie viel man aus wenig machen kann
Als es draußen dämmert und die Blätter im Wind rascheln, wartet schließlich noch ein letztes Highlight: ein Picknick im Wohnzimmer mit Kürbismuffins, Kakao und Polsterbergen. Ohne Handys. Ohne Pflichten. Ohne Streitereien. Einfach nur wir, mit der Erkenntnis, wie einfach Glück manchmal sein kann. Alles, was es braucht, ist ein bisschen Vorbereitung und die bewusste Entscheidung, sich füreinander Zeit zu nehmen.

Porträt von Lisa Prearo
Lisa Prearo
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
160.313 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
136.959 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
124.470 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1364 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1222 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Fußball International
ÖFB-Fußballfest: Marko, jetzt bist du der Größte!
802 mal kommentiert
Marko Arnautovic ist nach einem Viererpack Österreichs bester Torschütze vor Toni Polster – und ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Stadt vor der Pleite?
Bürgermeister: „Entwicklung gibt uns den Rest“
Sprachstudie
Fast jedes zweite Förderkind noch nicht schulfit
Auszeit vom Alltag
Tolle Herbstidee für Familien, die Kürbis lieben
In Wien und Linz
Fridays For Future rief zu zwei Klimastreiks auf
Es lag in Heizlüfter
Schule nach Brand eines Lineals evakuiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf