Zahnlose „Neins“ zu Energydrinks für Junge

Technische Umsetzung problematisch

Problematisch sei laut Juristen auch die Rechtssicherheit bei Verboten. So müsse etwa durch den Anteil an Koffein oder Zucker definiert werden, was genau ein Energydrink ist. Eine Liste mit genauen Bezeichnungen der Getränke sei problematisch, da ständig neue auf den Markt kommen und Namen leicht geändert werden können.