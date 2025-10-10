US-Band musste ungeplanten Tour-Stopp einlegen

Die Situation eskalierte

Die Band, sie war auf dem Weg zum nächsten Auftritt in Nürnberg, verhielt sich zunehmend aggressiver und nach einer längeren Diskussion erfolgte die Untersuchung bei der Autobahnpolizei Haid. Dort wurde die Fahruntauglichkeit wegen Übermüdung und Suchtgift-Beeinträchtigung festgestellt. Der 32-Jährige verließ daraufhin fluchtartig die Dienststelle, lief zum Campingmobil und fuhr mit seinen Freunden los, obwohl ihm die Polizisten dies zuvor untersagt hatten. Seine Fahrzeugdokumente ließ er in der Polizeiinspektion zurück.