Wiener Forscher:

Übersäuerung verhilft Krebszellen zu Energieschub

Wissenschaft
10.10.2025 09:41
Krebszellen können eine starke Übersäuerung (Azidose) überleben, indem sie ihren ...
Krebszellen können eine starke Übersäuerung (Azidose) überleben, indem sie ihren Energiestoffwechsel radikal umstellen.(Bild: peterschreiber.media - stock.adobe.com)

Wiener Forschende haben entdeckt, dass Krebszellen in saurer Umgebung besonders gefährlich werden. Sie verbinden dann ihre Mitochondrien – die „Kraftwerke“ der Zelle – zu einem Netzwerk und steigern so massiv ihre Energieproduktion. Dadurch können sie selbst in der sauren Umgebung eines Tumors überleben. 

Zudem kommen sie besser mit Nährstoff- und Sauerstoffmangel zurecht. Dieses Zusammenspiel macht sie widerstandsfähiger gegen Therapien.

  • Das Innere eines Krebsgeschwürs übersäuert, weil sich dort schädliche Stoffwechselprodukte ansammeln, statt wie in gesundem Körpergewebe entsorgt zu werden. Normale Zellen sterben unter solchen Bedingungen ab, schreiben die Wissenschaftler um Johannes Zuber vom Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie (IMP) in Wien in ihrer Arbeit.
  • Krebszellen können eine starke Übersäuerung (Azidose) aber überleben, indem sie ihren Energiestoffwechsel radikal umstellen: Sie schließen alle Mitochondrien zu einem gestreckten Netzwerk zusammen, um dort quasi alle Kraftstoffe zu verbrennen, die sie finden.
