Forscher finden in Gasscheibe sieben „Baby“-Sterne

Die meisten Sterne (Sonnen) sind keine Einzelgänger, sondern werden als Teil eines Mehrfach-Sternsystems geboren. Rund ein Drittel aller Sonnen sind Schätzungen zufolge Doppel- oder Dreifachsterne. Deutlich seltener und auch instabiler sind dagegen Systeme, die aus fünf, sechs oder mehr Sternen bestehen. Oft bilden die Mitglieder dieser Mehrfachsysteme dann Paare oder Trios, die sich gegenseitig umkreisen.