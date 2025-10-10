Europas größte Fledermaus frisst Vögel in der Luft

Tonaufnahmen der Stressrufe eines Singvogels, gefolgt von plötzlicher Stille und langen Kaugeräuschen belegten nun, dass Europas größte Fledermaus ihre Beute in der Luft frisst. Das war bisher umstritten, weil einige Vögel fast halb so schwer sind wie die Fledermaus selbst. „Das wäre so, als würde ich beim Joggen ein 35 Kilogramm schweres Tier fangen und essen“, erklärte Laura Stidsholt, eine der beteiligten Wissenschafterinnen.