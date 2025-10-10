Prüfung gefordert: BMI nimmt Stadt Wien in Pflicht

Der Fall „Waltraud“ – er sorgte und sorgt für Riesenwirbel. Mehrere Behörden prüfen derzeit mögliche strafrechtliche Konsequenzen in dem Fall, über den die „Krone“ zuerst berichtete. Ein Mann hat kurz vor dem Antritt einer dreimonatigen Haftstrafe seinen Geschlechtseintrag ändern lassen. Walter P., der seitdem als Waltraud P. auftritt, wollte die Strafe im Frauengefängnis verbüßen. Die Änderung erfolgte nach Vorlage eines psychiatrischen Gutachtens. Kurz nach der Änderung erhielt Waltraud P. nach eigenen Angaben ein Schreiben der Pensionsversicherungsanstalt (PVA), in dem ihr ein früherer Pensionsantritt mit 61 Jahren statt wie zuvor mit 65 Jahren als Mann in Aussicht gestellt wurde.