Monti Beton & Hans Krankl live in Pamhagen

Ein musikalisches Jubiläum mit Kultfaktor: Am 25. Oktober 2025 feiert die Wiener Band Monti Beton gemeinsam mit Fußballlegende Hans Krankl ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum im Naturresort Vila Vita Pannonia. Und mit etwas Glück gibt es exklusive VIP-Tickets zu gewinnen!
Zum ersten Mal gastieren Monti Beton und Johann K. alias Hans Krankl in Pamhagen – und das gleich mit einer großen Jubiläumsshow. Die Kultband bringt Schlager der 50er und 60er, Austropop-Hits der 70er und 80er sowie ihr neues Programm „Il Spettacolo Italo-Americano“ auf die Bühne. Humorvolle Bonmots und Mitsing-Momente sind garantiert.
Moderiert wird die Gala von „The Voice“ Ralph Schader. Im Vorprogramm sorgt Musiker Michael Fally für Stimmung. Die Show verspricht ein musikalisches Feuerwerk mit Gänsehautmomenten – live und hautnah im Naturresort Vila Vita Pannonia.
Jetzt schnell mitmachen
Anlässlich des 20-jährigen Bühnenjubiläums verlost die „Krone“ 15x2 VIP-Tickets inkl. Speis & Trank für das Konzert am 23. Oktober in Pamhagen. Aber damit noch nicht genug! Zusätzlich kann sich ein glücklicher Gewinner auch über ein Meet & Greet mit Goleador Hans Krankl inkl. Autogramm, Foto und VIP-Tickets für zwei Personen freuen! Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und mit etwas Glück live dabei sein! Teilnahmeschluss ist der 16. Oktober, 09:00 Uhr.