Als die ersten „Fremden“ das Ländle besuchten
Zeitreise
Robert Schneider ist im Archiv auf das Büchlein „Ein Wegweiser für Fremde bei einem Besuche Feldkirchs“ gestoßen. Einer der ersten Reiseführer in Vorarlberg also – und eine großartige Fundgrube.
„Dieses kleine Werk hat den Zweck, allen Denjenigen, welche das freundlich gelegene, von der Natur mit einem vorzüglichen Klima bedachte Feldkirch, sei es auf einer Rundreise, sei es während einer Luft- oder Molkenkur längere Zeit zum Aufenthalte wählen, ein verlässlicher Führer in der nächsten Stadtgegend und in nicht allzuferner Umgebung zu sein.“
