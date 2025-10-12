Als die ersten „Fremden“ das Ländle besuchten

„Dieses kleine Werk hat den Zweck, allen Denjenigen, welche das freundlich gelegene, von der Natur mit einem vorzüglichen Klima bedachte Feldkirch, sei es auf einer Rundreise, sei es während einer Luft- oder Molkenkur längere Zeit zum Aufenthalte wählen, ein verlässlicher Führer in der nächsten Stadtgegend und in nicht allzuferner Umgebung zu sein.“