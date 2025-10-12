Vorteilswelt
Totalschaden

Auto krachte mit voller Wucht gegen Gartenmauer

Vorarlberg
12.10.2025 16:36
Komplett geschrottetes Auto in Lustenau.
Komplett geschrottetes Auto in Lustenau.(Bild: Shourot Maurice)

Zu einem schweren Unfall kam es in der Nacht auf Sonntag in der Vorarlberger Gemeinde Lustenau: Eine junge Autofahrerin lenkte ihren Wagen aus bislang unbekannter Ursache gegen eine Gartenmauer. 

0 Kommentare

Am Sonntag um 3.15 Uhr verlor eine junge Autolenkerin in Lustenau plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen. Dieser durchbrach erst einen Stahlzaun, riss mehrere Zaunelemente mit sich und krachte schließlich frontal in eine massive Gartenmauer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen komplett demoliert. Die Feuerwehr Lustenau war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

Die Unfallstelle
Die Unfallstelle(Bild: Shourot Maurice)

Die Mannschaft sicherte die Unfallstelle und entfernte lose Trümmerteile, die über die Fahrbahn verstreut waren. Die Lenkerin stand unter Schock und musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, auch der zerstörte Zaun und die beschädigte Mauer müssen erneuert werden. Zum Glück wurden keine weiteren Personen verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Vorarlberg
