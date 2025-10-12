Auto krachte mit voller Wucht gegen Gartenmauer

Die Mannschaft sicherte die Unfallstelle und entfernte lose Trümmerteile, die über die Fahrbahn verstreut waren. Die Lenkerin stand unter Schock und musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, auch der zerstörte Zaun und die beschädigte Mauer müssen erneuert werden. Zum Glück wurden keine weiteren Personen verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.