Auto krachte mit voller Wucht gegen Gartenmauer

Zu einem schweren Unfall kam es in der Nacht auf Sonntag in der Vorarlberger Gemeinde Lustenau: Eine junge Autofahrerin lenkte ihren Wagen aus bislang unbekannter Ursache gegen eine Gartenmauer.
Am Sonntag um 3.15 Uhr verlor eine junge Autolenkerin in Lustenau plötzlich die Kontrolle über ihren Wagen. Dieser durchbrach erst einen Stahlzaun, riss mehrere Zaunelemente mit sich und krachte schließlich frontal in eine massive Gartenmauer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen komplett demoliert. Die Feuerwehr Lustenau war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.
Die Mannschaft sicherte die Unfallstelle und entfernte lose Trümmerteile, die über die Fahrbahn verstreut waren. Die Lenkerin stand unter Schock und musste nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, auch der zerstörte Zaun und die beschädigte Mauer müssen erneuert werden. Zum Glück wurden keine weiteren Personen verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.