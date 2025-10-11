Mario Leiter mit 71,5 Prozent wiedergewählt

In Bludenz klappe es wieder nicht

Einige Monate später designierte ihn der Vorstand der SPÖ Vorarlberg nach einer schweren Führungskrise, in der Gabriele Sprickler-Falschlunger neuerlich als Interimschefin eingesprungen war, dann aber zum neuen Parteivorsitzenden. Zugleich wurde er Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2024, bei der der erhoffte große Aufschwung mit 9,06 Prozent nach zwei Ergebnissen unter zehn Prozent 2019 und 2014 aber ausblieb. Gemischt lief es bei den Gemeindevertretungswahlen für die SPÖ: Man hielt Bregenz und gewann als großen Erfolg Dornbirn. Leiter selbst scheiterte aber neuerlich, Bludenzer Bürgermeister zu werden. Auch intern rumorte es nach Sexismusvorwürfen der ausgetretenen ehemaligen Landesfrauenvorsitzenden Stefanie Matei.