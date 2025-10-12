Jubiläen über Jubiläen

Der große Moment rückt unaufhaltsam näher und am 15. November wird es endlich so weit sein. Dann bestreitet nämlich das ÖFB-Team in der AEK Arena – Georgios Karapatakis, die in Larnaka steht, sein 850. offizielles Länderspiel. Es geht um die Qualifikation zur nächsten WM und rein statistisch gesehen stehen die Vorzeichen sehr gut, denn in den bisher acht Begegnungen seit 1968 gab es gegen die Kicker von der Mittelmeerinsel mit ihren nicht ganz unkomplizierten politischen Verhältnissen sieben Siege und ein Remis bei einem Gesamt-Score von 23:5. Zuletzt gewann man vor gut einem Monat in Linz mit 1:0, wobei sich Marcel Sabitzer mit dem 1.500. österreichischen Länderspieltor ein Plätzchen im Jubiläumsfolianten sichern konnte. Für die eindrucksvolle Zahl von 850 Spielen musste man früh anfangen, nämlich unmittelbar zu Beginn des 20. Jahrhunderts.