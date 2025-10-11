Spielhaus in Dornbirn stand in Flammen

Mario Leiter mit 71,5 Prozent wiedergewählt
Zu einer ungewöhnlichen Immobilie mussten die Feuerwehren am Samstagmorgen in Vorarlberg ausrücken: In Dornbirn war ein Holz-Spielhaus in Brand geraten. Zum Glück wurde niemand durch das Feuer verletzt.
Die Terrasse eines Holzspielhauses in Dornbirn stand am Samstagmorgen in Flammen. Um 7.40 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Die Florianijünger rückten an und brachten die Situation rasch wieder unter Kontrolle.
Der Holzboden der Terrasse hatte Feuer gefangen, ein Übergreifen der Flammen auf die Fassade des Häuschens konnte verhindert werden. Unklar ist bislang die Ursache für das Feuer.
