Ich habe Gürtelrose – was sollte ich wissen?

So hilft Ihr Allgemeinmediziner

Die Erkrankung zeigt meist ein recht charakteristisches Bild und kann in der Regel gut vom Hausarzt diagnostiziert und therapeutisch versorgt werden. Dabei geht es um eine ausreichende Schmerzlinderung sowie um Reduktion von Juckreiz und Missempfinden. Zur Schmerzlinderung kommen meist die „klassischen“ Schmerzmittel Ibuprofen und Paracetamol zum Einsatz. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über mögliche Nebenwirkungen. Zudem steht Ihnen das Gesundheitstelefon 1450 bei gesundheitlichen Fragen auch in der Nacht und am Wochenende zur Verfügung. Im Internet steht Ihnen mit dem Gesundheitsportal unter gesundheit.gv.at ein umfassendes Info-Angebot zur Verfügung.