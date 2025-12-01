Prinzessin Eugenie mit Söhnen am Weihnachtsmarkt

Mitten im Sturm um ihre Eltern zeigt Prinzessin Eugenie (35), wie man trotz royalem Druck eine starke Mutter bleibt. Die Queen-Enkelin wurde nun mit ihrem Buben August (4) und Ernest (2) im Winter Wonderland im Hyde Park gesichtet. Dabei wirkt sie entspannt, lachend, voller Energie.
Während um Prinz Andrew und Sarah Ferguson die Folgen des Epstein-Skandals lodern, genießt Eugenie einen ausgelassenen Nachmittag mit ihren Kindern. Auf Fahrgeschäften lacht sie mit ihnen um die Wette, zieht Grimassen, und spendiert Hotdogs, Pizza und Süßes. Bodenständiger geht Royals kaum.
Titel weg, Lodge weg
Doch die Realität hinter der fröhlichen Kulisse ist bitter. Für Eugenie und ihre Schwester Beatrice (37) ist es eine der schwierigsten Zeiten ihres Lebens. König Charles (77) hat ihrem Vater Andrew Mountbatten-Windsor (65) wegen des Epstein-Skandals sämtliche Titel aberkannt. Spätestens nach Weihnachten soll er die Royal Lodge in Windsor verlassen.
Auch Mutter Sarah Ferguson (66) ist betroffen: Genau wie Andrew verlor sie ihren Titel und ihr Zuhause. Im Gegensatz zu Andrew bekommt sie keine neue Residenz vom König angeboten.
Charles plant für Andrew ein abgeschottetes Exil auf seinem Landsitz Sandringham, weit weg von der Öffentlichkeit. Fergie hingegen muss sich selbst neu sortieren.
Wo wird Oma Ferguson wohnen?
In Großbritannien wird spekuliert, dass die Schwestern ihre Mutter auffangen. Beatrice soll auf ihrer Cotswolds-Farm ein kleines Ausgedingehaus renovieren. Perfekt, um Fergie Nähe zu ihren Enkeltöchtern Sienna und Athena zu ermöglichen. Problem: In der Region herrscht gerade Vogelgrippe-Alarm.
Eine zweite Option: Portugal! Denn Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank besitzen dort eine spektakuläre 3,6-Millionen-Pfund-Villa mit Meerblick in einem exklusiven Luxusresort südlich von Lissabon. Medien berichten, Eugenie richte bereits eine „großzügige Suite“ für ihre Mutter ein.
Die Region gilt als Promi-Magnet, selbst Pop-Star Madonna soll dort wohnen. Ein Insider beschreibt es als perfekten Ort für Fergie, um durchzuatmen. Weit weg von der feindseligen Stimmung in England.
Gnadenfrist bis nach Weihnachten
Andrew darf derweil wohl noch bis nach Weihnachten in der Royal Lodge bleiben. Sein Auszug verzögert sich, weil tonnenweise persönlicher Besitz sortiert und transportiert werden muss und der Ex-Royal angeblich weiterhin auf Personal besteht.
Während hinter den Kulissen Chaos wütet, beweist Eugenie in London eines: Sie hält ihre Familie zusammen, mit Liebe, Normalität und einem Lächeln im Winter Wonderland.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.