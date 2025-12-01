Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Royaler Familienspaß

Prinzessin Eugenie mit Söhnen am Weihnachtsmarkt

Royals
01.12.2025 15:00
Süßer Moment im Weihnachts-Trubel: Prinzessin Eugenie schleckt entspannt einen Lolli – ganz ...
Süßer Moment im Weihnachts-Trubel: Prinzessin Eugenie schleckt entspannt einen Lolli – ganz bodenständig mitten auf dem Weihnachtsmarkt.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Mitten im Sturm um ihre Eltern zeigt Prinzessin Eugenie (35), wie man trotz royalem Druck eine starke Mutter bleibt. Die Queen-Enkelin wurde nun mit ihrem Buben August (4) und Ernest (2) im Winter Wonderland im Hyde Park gesichtet. Dabei wirkt sie entspannt, lachend, voller Energie.

0 Kommentare

Während um Prinz Andrew und Sarah Ferguson die Folgen des Epstein-Skandals lodern, genießt Eugenie einen ausgelassenen Nachmittag mit ihren Kindern. Auf Fahrgeschäften lacht sie mit ihnen um die Wette, zieht Grimassen, und spendiert Hotdogs, Pizza und Süßes. Bodenständiger geht Royals kaum.

Die Prinzessin saust mit ihrem ältesten Sohn in einer „Cars“-Achterbahn im Rennwagen-Look über ...
Die Prinzessin saust mit ihrem ältesten Sohn in einer „Cars“-Achterbahn im Rennwagen-Look über den Weihnachtsmarkt und hatte dabei sichtlich viel Spaß!(Bild: PPS/www.PPS.at)
Stylish am Familien-Tag: Eugenie (35) setzt im Winter Wonderland auf Luxus-Look: Camel-Mantel ...
Stylish am Familien-Tag: Eugenie (35) setzt im Winter Wonderland auf Luxus-Look: Camel-Mantel von Max Mara, schwarze Mark Cross-Bag, khakifarbene Penelope Chilvers-Boots, Meller-Shades und funkelnde Sophie Lis-Ohrringe.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Titel weg, Lodge weg
Doch die Realität hinter der fröhlichen Kulisse ist bitter. Für Eugenie und ihre Schwester Beatrice (37) ist es eine der schwierigsten Zeiten ihres Lebens. König Charles (77) hat ihrem Vater Andrew Mountbatten-Windsor (65)  wegen des Epstein-Skandals sämtliche Titel aberkannt. Spätestens nach Weihnachten soll er die Royal Lodge in Windsor verlassen.

Auch Mutter Sarah Ferguson (66) ist betroffen: Genau wie Andrew verlor sie ihren Titel und ihr Zuhause. Im Gegensatz zu Andrew bekommt sie keine neue Residenz vom König angeboten.

Charles plant für Andrew ein abgeschottetes Exil auf seinem Landsitz Sandringham, weit weg von der Öffentlichkeit. Fergie hingegen muss sich selbst neu sortieren.

Lesen Sie auch:
Andrew hat seinen Prinzen-Titel und seine Privilegien verloren, darunter auch Essenslieferungen ...
„Royal Deliveroo“-Aus
Schlossküche liefert Andrew keine Mahlzeiten mehr!
18.11.2025
Freunde in Sorge
Sarah Ferguson: Panisch, isoliert und ohne Bleibe
08.11.2025
Horter-Chaos & Trotz
Die peinliche Auszugs-Farce von Ex-Prinz Andrew!
12.11.2025

Wo wird Oma Ferguson wohnen?
In Großbritannien wird spekuliert, dass die Schwestern ihre Mutter auffangen. Beatrice soll auf ihrer Cotswolds-Farm ein kleines Ausgedingehaus renovieren. Perfekt, um Fergie Nähe zu ihren Enkeltöchtern Sienna und Athena zu ermöglichen. Problem: In der Region herrscht gerade Vogelgrippe-Alarm.

Eine zweite Option: Portugal! Denn Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank besitzen dort eine spektakuläre 3,6-Millionen-Pfund-Villa mit Meerblick in einem exklusiven Luxusresort südlich von Lissabon. Medien berichten, Eugenie richte bereits eine „großzügige Suite“ für ihre Mutter ein.

Die Region gilt als Promi-Magnet, selbst Pop-Star Madonna soll dort wohnen. Ein Insider beschreibt es als perfekten Ort für Fergie, um durchzuatmen. Weit weg von der feindseligen Stimmung in England.

Beatrice und Eugenie müssen mit den Skandalen ihrer Eltern, Sarah Ferguson und Andrew ...
Beatrice und Eugenie müssen mit den Skandalen ihrer Eltern, Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor, zurechtkommen.(Bild: Toby Melville / REUTERS / picturedesk.com)

Gnadenfrist bis nach Weihnachten
Andrew darf derweil wohl noch bis nach Weihnachten in der Royal Lodge bleiben. Sein Auszug verzögert sich, weil tonnenweise persönlicher Besitz sortiert und transportiert werden muss und der Ex-Royal angeblich weiterhin auf Personal besteht.

Während hinter den Kulissen Chaos wütet, beweist Eugenie in London eines: Sie hält ihre Familie zusammen, mit Liebe, Normalität und einem Lächeln im Winter Wonderland.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
250.791 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
142.604 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
140.445 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Royals
Royaler Familienspaß
Prinzessin Eugenie mit Söhnen am Weihnachtsmarkt
Fürstliche Wintermagie
Charlènes Zwillinge eröffnen Weihnachten in Monaco
William gesteht:
Sein neues Hobby mit Kate sorgt für Gekreische
Mini-Royal im Luxus
Hier trägt Prinzessin Gabriella 1000-Euro-Poncho
Umzug nach Mauritius
Prinz Harrys Ex teilt Fotos ihrer Traumhochzeit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf