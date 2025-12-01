Prinzessin Eugenie mit Söhnen am Weihnachtsmarkt

Titel weg, Lodge weg

Doch die Realität hinter der fröhlichen Kulisse ist bitter. Für Eugenie und ihre Schwester Beatrice (37) ist es eine der schwierigsten Zeiten ihres Lebens. König Charles (77) hat ihrem Vater Andrew Mountbatten-Windsor (65) wegen des Epstein-Skandals sämtliche Titel aberkannt. Spätestens nach Weihnachten soll er die Royal Lodge in Windsor verlassen.