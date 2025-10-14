Könnte René Benko in Innsbruck freikommen?

1. Worum geht es im ersten Prozess gegen Benko seit der Signa-Pleite?

Zuerst einmal: Bei dem ab Dienstag verhandelten Prozess handelt es sich um einen verhältnismäßig kleinen Teil des großen Signa-Puzzles, das die zuständige Soko im Auftrag der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zusammensetzt.

Benko wird vorgeworfen, noch kurz vor Beginn des Signa-Konkurs-Tsunamis – und insbesondere angesichts seines bevorstehenden persönlichen Konkurses – Geld beiseitegeschafft und so die Befriedigung seiner zahlreichen Gläubiger verhindert bzw. geschmälert zu haben.