Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Shakespeare In Love“

Oscar-Preisträger Tom Stoppard ist gestorben

Society International
29.11.2025 19:54
Tom Stoppard im Jahr 2023 bei den Tony Awards in New York
Tom Stoppard im Jahr 2023 bei den Tony Awards in New York(Bild: AP/Evan Agostini)

Tom Stoppard ist tot. Der britische Dramatiker und Oscar-Preisträger ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Zu seinen Werken zählt auch der bekannte Film „Shakespeare In Love“.

0 Kommentare

Stoppard starb in seinem Zuhause in der englischen Grafschaft Dorset im Kreise seiner Familie, wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf seine Agentur United Agents berichtete, die ein Statement auf ihrer Webseite veröffentlichte. Er werde für „seine Werke, für ihre Brillanz und Menschlichkeit“, aber auch für „seine Großzügigkeit und seine tiefe Liebe zur englischen Sprache“ in Erinnerung bleiben, heißt es in dem Statement. Mit Stoppard zu arbeiten und ihn gekannt zu haben, sei eine Ehre.

Ein Highlight seiner Karriere war der Oscar-Gewinn: 1999 erhielt er zusammen mit Marc Norman den Oscar für das Drehbuch „Shakespeare In Love“ mit Gwyneth Paltrow. 

Vom Flüchtlingskind zum Oscar-Preisträger
Geboren wurde Stoppard 1937 als Sohn eines jüdischen Arztes im heute tschechischen Zlín. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs floh die Familie nach Asien und zog nach dem Tod des Vaters und der Wiederheirat der Mutter nach Großbritannien. Nach der Schule arbeitete Stoppard zunächst als Lokaljournalist.

Tom Stoppard im Jahr 2012 bei der Weltpremiere von „Anna Karenina“ in London
Tom Stoppard im Jahr 2012 bei der Weltpremiere von „Anna Karenina“ in London(Bild: AP/Sang Tan)

1967 stellte er sein bekanntestes Bühnenwerk „Rosenkranz und Güldenstern sind tot“ vor. Das Drama über die beiden Freunde Hamlets aus William Shakespeares berühmter Tragödie erhielt im Jahr darauf den Tony-Award als bestes Theaterstück. Eine Auszeichnung, die er auch für seine Werke „Travesties“, „The Real Thing“ und für „The Coast of Utopia“ erhalten sollte. Insgesamt wurde Stoppard sieben Mal für einen Tony-Award nominiert. Sein letztes und sehr persönliches Theaterstück „Leopoldstadt“ wurde 2023 ausgezeichnet.

Für Film und Fernsehen adaptierte er oft bekannte Romane wie „Enigma“ (2001) und „Anna Karenina“ (2012). 2014 schrieb er das Skript für den Kinostreifen „Tulpenfieber“, das auf dem gleichnamigen Roman von Deborah Moggach basiert.

Lesen Sie auch:
„Leopoldstadt“ gewinnt
Tony Awards erstmals „ohne Drehbuch“ verliehen
12.06.2023

Polierte Hollywood-Drehbücher
Er wurde außerdem gerne von Hollywood angeheuert, um Drehbücher zu verbessern, darunter „Sleepy Hollow“ und „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“. 1997 wurde er für seine Verdienste im Bereich der Literatur der Nachrichtenagentur PA zufolge sogar von der verstorbenen Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen.

Der berühmte Dramatiker hinterlässt vier Söhne, darunter den Schauspieler Ed Stoppard, und seine dritte Frau Sabrina Guinness.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
196.892 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
187.915 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
113.269 mal gelesen
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
661 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Society International
„Shakespeare In Love“
Oscar-Preisträger Tom Stoppard ist gestorben
Für Austria-Testspiel
Musikstar erstmals zu Besuch bei Sohn in Salzburg
„Habe die Nase voll“
Jetzt erklärt Gottschalk seinen skurrilen Auftritt
Frauen benachteiligt
Frier kritisiert deutsche Fernsehlandschaft
„Jetzt sind sie 21“
Julia Roberts teilt süßes Babyfoto der Zwillinge
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf