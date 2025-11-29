„Das tut sehr weh“: Große Enttäuschung beim WAC

Dank eines Treffers in der 93. Minute konnte sich die SV Ried am Samstag mit 1:0 gegen den Wolfsberger AC durchsetzen. Was die Trainer nach dem Spiel zu sagen hatten, lesen Sie hier ...
Maximilian Senft (Ried-Trainer):
„Das Spiel ist schnell analysiert, es war ein extrem dominantes Spiel von unserer Seite, der Rieder Weg in Reinkultur. Bis auf 10, 15 Minuten in der zweiten Halbzeit, wo wir unser Spiel nicht ganz so auf den Platz gebracht haben, war glasklar, wer da die bessere Mannschaft war. Es freut mich extrem, dass wir zum wiederholten Mal in dieser Saison so einen Glauben haben in den letzten Minuten und dann absolut verdient das Spiel gewinnen. Dementsprechend glücklich sind wir.“
Ismail Atalan (WAC-Trainer):
„Natürlich ist man enttäuscht, wenn man ein Spiel in der 93. Minute durch ein Standardtor verliert. Das tut sehr weh. Mit der ersten Hälfte bin ich nicht zufrieden, da haben wir vorne keinen Druck auf die Innenverteidiger ausgeübt, deshalb haben wir zur Pause auch zweimal gewechselt. Dann lief es besser. In der zweiten Hälfte haben wir schon ein gutes Spiel abgeliefert, abgesehen von der Situation in der Nachspielzeit. Ich bin ziemlich sicher, dass es anders ausgegangen wäre, wenn wir schon in der ersten Hälfte wie in der zweiten gespielt hätten.“
