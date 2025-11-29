„Das tut sehr weh“: Große Enttäuschung beim WAC

Ismail Atalan (WAC-Trainer):

„Natürlich ist man enttäuscht, wenn man ein Spiel in der 93. Minute durch ein Standardtor verliert. Das tut sehr weh. Mit der ersten Hälfte bin ich nicht zufrieden, da haben wir vorne keinen Druck auf die Innenverteidiger ausgeübt, deshalb haben wir zur Pause auch zweimal gewechselt. Dann lief es besser. In der zweiten Hälfte haben wir schon ein gutes Spiel abgeliefert, abgesehen von der Situation in der Nachspielzeit. Ich bin ziemlich sicher, dass es anders ausgegangen wäre, wenn wir schon in der ersten Hälfte wie in der zweiten gespielt hätten.“